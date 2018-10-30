Oyuncu ağabeyinin katilini, otomobilde pompalı tüfekle infaz etti

İstanbul Şirinevler E-5 yan yolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde infaz edilmesinin ardında kan davası çıktı. Zanlının 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Şirinevler E-5 Yanyolda dün akşam meydana gelen olayda otomobil içerisindeki Emre Solan (28), pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olayı soruşturan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan’ı gözaltına aldı.

Zanlının 2013 yılında Esenyurt’ta Emre Solan tarafından öldürülen oyuncu model Halit Arslan’ın kardeşi olduğu öğrenildi. Emre Solan’ın Beylikdüzü’nde bir sitenin asansöründe tartıştığı manken Halit Arslan’ı öldürdüğü, Mehmet Ali Arslan’ın da abisinin intikamını almak için böyle bir cinayeti işlediği belirlendi. Emre Solan’ın cesedinde yapılan incelemede 30 gram uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan lüks sitede 23 Nisan 2013 akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Çeşitli dizilerde oynayan ve mankenlik yapan 24 yaşındaki Halit Arslan, kız arkadaşıyla birlikte oturdukları siteye geldi.

Asansöre binmek üzereyken komşusu Emre Solan’la karşılaştı. Solan’ın yanında bulunan kız arkadaşına bakmasından rahatsız olup, “Kız arkadaşıma niye bakıyorsun?” dedi.

İkili arasında tartışma çıktı.Ardından ikisi de evlerine gitti. Yine iddiaya göre kısa süre sonra ikili buluştu. Beraberlerinde yakınları da bulunan ikilinin arasındaki tartışma yeniden başlayınca kavga çıktı. Kavga sırasında 24 yaşındaki Halit Arslan ile arkadaşı 28 yaşındaki Şenol Alkın dövüldü ardından da bıçaklanarak yaralandı.

Yakınlarını iddiasına göre 25 dakika sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırılmak istenilen ancak üçüncü hastanede tedavi altına alınan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

12 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Yargılaması sonunda 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Emre Solan ise ifadesinde olayı şu sözlerle anlatmıştı: “Asansörde ‘kız arkadaşıma neden bakıyorsun’ dedi. Bunun üzerine tartıştık. Bir süre sonra beni telefonla aradı ve konuşmak istediğini söyledi. Buluşma yerine gittiğimde Halit’le birlikte birkaç kişi gelip, bana saldırdı. İçlerinden biri bıçak da salladı. Ellerinden bıçağı aldım ve rastgele saplamaya başladım”