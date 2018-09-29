POMEM ile polis akademisine alım yapılacak! POMEM başvuru şartları neler? İşte polislik başvurusu…

Polis olmak isteyen adayları heyecanlandıran bir gelişme yaşanı ve 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin polislik öğrencisinin alınacağı ilan edildi. Polis akademisi başvurularını yapacak olan adaylar, POMEM başvuru şartlarını araştırıyor. POMEM başvuru şartları neler, polislik için nasıl başvurulacak? İşte detaylar...

POMEM açıklaması polis olmak isteyen birçok adayın umutlarını artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin alınacağını duyurdu. Peki POMEM’e kimler başvurabilecek, polis olmak için gereken şartlar neler?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylarda aranacak şartlar ise; 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak, Lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSS P3 puan türünden en az 48,00 ve üzeri puan almış olmak, Önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 70,00 ve üzeri puan; Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden en az 56,00 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Ayrıca sınav giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek.

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ MERAK KONUSU

Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adayların da başvuru yapabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ön başvurular 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı’na ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.