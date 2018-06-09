Recep Tayip Erdoğan Külliyesi’ni ‘ailecek’ yapacaklar

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nin yapımı için açılan proje ihaleleri aynı aileye gitti. Külliyenin master planını hazırlama işini alan Hassa Mimarlık’ın sahibinin oğlu da uygulama projesi ihalesini aldı.

Marmara Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinin taşınacağı Maltepe Kenan Evren Kışlası'nda kurulacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının verildiği külliyenin hazırlık çalışmaları kapmasında düzenlenen ihalelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin master planı ve konsept tasarımının hazırlanması için açılan ihaleyi kazanan Hassa Mimarlık Şirketi'nin sahibi Hilmi Şenalp ile Feride Şenalp'in oğlu Hüdai Sırrı Şenalp aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi için açılan uygulama projesi ihalesini aldı.

ERDOĞAN'IN YAKIN DOSTU

İlk ihale “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Master Plan Konsept Tasarımı Hazırlanması İşi” adıyla 13 Ekim 2017 tarihinde düzenlendi. İhaleyi 193 bin lira bedel ile Hassa Mimarlık firması aldı. Hassa Mimarlık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami ve Kültür Merkezi, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ataşehir Mimar Sinan Cami, Eyüp Sultan Türbesi restorasyonun da aralarında bulunduğu bir çok projeye imza attı. Firmanın sahipleri de İTO kayıtlarına göre Muharrem Hilmi Şenalp ve eşi Feride Şenalp. Muharrem Hilmi Şenalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor. Şenalp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında inşa edilen şehitler abidesinin de mimarı.

OĞLU DA DİĞER İHALEYİ ALDI

Bu ihalenin ardından 3 Mayıs 2018 tarihinde de “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Mühendislik Fakültesi Uygulama Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Yaklaşık Maliyeti Hazırlama İşi” için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 221 bin liralık teklif ile Usül Mimarlık şirketi aldı. Firma ile 24 Mayıs'ta sözleşme imzalandı. Şirket 22 Ağustos 2018'e kadar projesini hazırlayacak. Bu şirketin sahibi de daha önceki master plan ihalesini alan Hilmi-Feride Şenalp çiftinin oğlu Hüdai Sırrı Şenalp.