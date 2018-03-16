Sansürsüz Halk Arenası Bursa’da!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta Bursa Karacabey'de sevenleriyle buluşuyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yasakçı ve sansürcü yaklaşımını kabul etmeyen Uğur Dündar, programı Mudanya'da değil, Karacabey'de yapmaya karar verdi.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la Halk Arenası’nın bu haftaki bölümü de yine yıllarca unutulmayacak. Binlerce vatandaşın da misafir olduğu programa cesur duruşu ve kendine özgü çarpıcı eleştirileriyle sevilen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve cesur gazeteci-yazar İsmail Saymaz'ın haber ve yorumları olay yaratacak. Halk Arenası sevenleri, Bursa Karacabey’de salonu yine hıncahınç doldurmuş durumda…

Programın tanıtım haberinde Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın yasakçı ve sansürcü yaklaşımını kabul etmeyen Uğur Dündar, programı Mudanya'da yapmaktan vazgeçerek, Karacabey CHP İlçe Başkanlığı'nın daveti üzerine Bursa'da siyasetin kalbinin attığı bu güzel ilçede yapmaya karar verdi.