Şehir yaşamı astım yapıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu uyardı. Ülkemizde yaygın bir hastalık olan astımın oluşum ve ilerlemesinin temel nedenlerinden biri de hava kirliliğidir. İşte astım hakkında bilinmesi gerekenler.

Astım tüm alt hava yollarını daraltan, bu nedenle nefes darlığına yol açan bir hastalıktır. Temelinde aşırı duyarlılık (alerji) var. Duyarlı olduğumuz madde ile karşılaşınca inflamasyon dediğimiz bedenin hücre ve sıvıları ile bu maddeye karşılık vermesi süreci başlıyor. Hava yolu iç zarı şişiyor, balgam salgısı artıyor ve hava yolu kasları kasılıyor. Bu hırıltıya ve nefes darlığına yol açıyor. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7'sinde, her 100 çocuktan 13-15'inde görülüyor. Artan hava kirliliği ile şehir yaşamının bu sıklığı artırması bekleniyor. Özelikle çocuklarda son yıllarda ileri yaşta ortaya çıkan astım formu da artmaya başladı. Bunun temel nedeni hava kirliliği, işlenmiş ürünlerle beslenme ve küresel iklim değişimleri… Özelikle plaza yaşamı, merkezi havalandırmalı AVM'ler hem kirli havayı solumamıza yol açıyor hem de enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırıyorlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Nefes darlığı

– Hırıltı

– Öksürük

– Göğüste baskı hissi

Bunlar ana şikayetleri oluşturuyor. Bunlar ataklar halinde gelir. Ancak polen duyarlılığı (alerji) olan kişide bahçeye çıkınca, kedi alerjisi olan kişide kediyle karşılaşınca olabiliyor. Sadece öksürük ile seyreden bir tür var. Nefes darlığı olmayabiliyor. 2 ayı geçen öksürüklerde bu durumu göz önüne almak gerekiyor.

HASTALAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

– Kirliliğin yoğun olduğu dönemde dışarıda olmak yerine evde kalmak en doğrusu.

– Dışarıda olmak gerekiyorsa en azından maske ile kaba partiküllerden korunmak gerekir.

– Ev ve ofis içinde toz tutan malzemeler azaltılmalı.

– Klimaların ev, araba ve işyerinde düzenli bakımı yapılmalı.

– Düzenli tedavilerini almalı ve gerekirse kirli havalarda doz artırmalılar.

– Sigaralı ortamlardan uzak durulmalı.