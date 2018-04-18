Son dakika.. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 24 Haziran’da erken seçim kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin erken seçim teklifini değerlendirdik. Gerek Suriye'deki operasyonlar gerek bölgemizde yaşanan hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşmamız konusunda fikir birliğine vardık. Erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik.

Dün MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen ‘erken seçim’ ihtimali bugün yanıtını buldu. Bahçeli’nin önerisini üzerine onu Saray’da ağırlayan AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi ağırladıktan sonra da partisinin yöneticileriyle görüştü. AKP MYK’sı açıklama yapılacak salona gelerek yerlerini aldı. Erdoğan beklenen açıklamayı yapıyor…

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi sayın Bahçeli ile çeşitli defalar biraraya gelip iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alış-verişinde bulunmuştuk.

Bugün de geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunduk. Dün sayın Bahçeli tarafından gündeme getirilen erken seçim teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk.

Ancak gerek Suriye’deki operasyonlar gerek bölgemizde yaşanan hadiseler TÜrkiye’nin bir anönce belirsizleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir.

Erken seçim teklfini olumlu yaklaşmamız konusunda fikir birliğine vardık. Erken seçimin 24 Haziran 2018’de yapılmasına karar verdik.