Son dakika… Yeni Havalimanı’na taşınma kararı ertelendi

İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma konusunda bugün gerçekleştirilen toplantıdan ertelenme kararı çıktı. Taşınmanın Mart ayında yapılması öngörülüyor.

29 Ekim’de açılışı yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da katıldığı toplandı İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

Airport Haber’in haberine göre, toplantıya DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, SHGM Genel Müdürü Vekili Bahri Kesici, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İGA yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Yapılan görüşmeler neticesinde taşınmanın Mart ayına ertelenmesi kararlaştırıldı.