Zeytinburnu’nda ağaca asılan cesedin sırrı çözüldü!

İstanbul Zeytinburnu sahilinde bulunan bir parkta elleri arkadan bağlı olarak ağaca asılı olarak bulunan cesedin Afganistan uyruklu Feroz Yalchın'a ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay gece saatlerinde Zeytinburnu sahilde bulunan bir parkta meydana geldi.

İddialara göre, sahilde bulunan vatandaşlar, parkta ağaca asılı plan bir ceset görerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri ise ön incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan ceset asılı olduğu ağaçtan indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu cesetin Afganistan uyruklu Feroz Yalchın’a ait olduğu ortaya çıktı.

Feroz Yalchın’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.