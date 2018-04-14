Bir dönemin unutulmazı sosyal medyada gündem oldu

2000 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir heyecan ve coşkuyla izlenen Pokemon'un kaldırılması, o dönemin çocukları, şimdinin gençlerinin hala gündeminde.

Mart 2000’den sonra Pokemon’un yayın saatinde sokaklarda çocuk gözükmemeye başladı, okullarda teneffüslerde tek konu Pokemon oldu. Televizyonlarda haberlerde ve gazetelerde sıklıkla haberi yapılan Pokemon’un kartları da gazeteler aracılığıyla dağıtılmaya başladı ve Pokemon ülke genelinde iyice yayıldı. Pokemon'u yayınlayan kanalın reyting rekorları kırdığı dönemde, Pokemon ‘çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle' bir anda yayından kaldırıldı. Bunun sebebi ise kendisini ‘Pokemon’ zannaderek 7. kattan atlayan 4 yaşındaki Ferhat Ağırbaş idi. Pokemon Ferhat 21 metre uçtu ve yumuşak yere düşerek sadece ayağındaki kırıkla büyük tehlike atlattı. Ferhat’ın bu hareketinin ardından Önce Sağlık Bakanlığı, ardından RTÜK devreye girdi ve Pokemon yayından kaldırıldı.

BİR NESİL UNUTAMADI

Bir neslin unutulmazı olan Pokemon’un kaldırılmasına neden gösterilen Ferhat Ağırbaş, büyüdü, evlendi, baba oldu. Fakat o dönem Pokemon seyreden çocuklar, Ferhat’ın ‘Pokemon’um diyerek camdan atlamasının ardından sevilen çizgi dizinin yayından kaldırılmasını unutamadı.

Ferhat Ağırbaş'ın Facebook profilinde Pokemon severlerin hala paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ferhat'ın yazdığı duygusal mesajlara da “Pokemon ferhat uçuyooo” diye yorum yapıldı, Ferhat'ın yazdığı kızgın mesajlara da…

“SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Pokemon severler Ferhat'ın 2500 takipçili hesabında bazen poketopu resmi paylaşırken bazen de ağlayan Pikachu fotoğrafı gönderdiler.

Ferhat'a yazılan yorumlardan bazıları şöyle:

– Pokemon ferhat uçuyooo

-Senin yüzünden yeni doğan çocukların Pokemon diye bir şeyin var olduğundan haberleri olmayacak

-Hiç utanmıyorsun değil mi? Travma bıraktın travmaaaa !

-Bizi Pokemondan mahrum bırakan gencin hemşerim çıkması kadar zordur bazen hayat

-Ferhatgilin damından atlayamadım, pokemonlarım döküldü toplayamadım

Her şeyi anladım da Pikachu zaten uçamıyor ki

-Hayat kısa, pokemonlar camdan atlıyor

-Tüm bir neslin bedduasını aldın lan senin yüzünden pokemon 5. Sezon pokemonu Türkçe dublaj izleyemiyoruz. Hakkımı helal etmiyorum sana.