Ucuz akaryakıt istasyonunu cebinize gönderiyor!

BenzinLitre uygulaması üzerinden özel bir çalışma gerçekleştiren Aygaz, binlerce kullanıcıyı en yakın kampanyalı istasyonlarıyla buluşturdu.

Aygaz, yerli girişim BenzinLitre uygulamasında yerini aldı. Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasına göre, tüpgaz ve otogaz segmentlerinde üç yıl üst üste müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka olan Aygaz, BenzinLitre uygulamasıyla konum bazlı ve kişiye özel teklifler sunarak binlerce kişiyi istasyonlarında ağırladı.

Yakıt sektöründe ölçümlemeye BenzinLitre katkı sağladı!

LPG kullanıcıları kullanıcı bazlı veri paylaşımı ile en yakın istasyon bilgilerinin yer aldığı BenzinLitre mobil uygulaması üzerinden Aygaz istasyonlarına yönlendirildi. Bununla birlikte benzin ve dizel kullanıcılarına ise bu zamana kadar LPG kullanmaları durumunda ne kadar tasarruf sağlayabilecekleri gösterildi. Böylece, kullanıcılar araçlarını daha çevreci olan otogaza dönüştürmeleri konusunda motive edildi.

BenzinLitre'nin “gizli teklifler” reklam modeli ile istasyonun 15-20 km çapı içerisinde olan ve o esnada akaryakıt arayan kullanıcılar, ilgili istasyonun özel kampanyasıyla karşılaşabiliyor. Bolu, Kastamonu, Eskişehir gibi belirlenen konumlarda uygulanan Paro kartlı kullanıcılara özel Aygaz kampanyası ile anlık yakıt ihtiyacı olan kullanıcıya ulaşmada ve bunun birebir dönüşümünü takip etmede önemli bir gelişme sağlandı.

Şu anda uygulama üzerinde en yaygın kullanılan akaryakıt tipleri sırasıyla;

LPG yüzde 37

Dizel yüzde 32

Benzin yüzde 29

Yerel oyuncuların da dahil olduğu 109 dağıtıcı markanın fiyatlarının görülebildiği BenzinLitre, arzu edilen istasyon markasının doğru olarak bulunmasını sağlayan ilk ve tek uygulama olarak öne çıkıyor.