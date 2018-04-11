Chevrolet Camaro yenilendi!

Markanın efsane spor otomobillerinden biri olan Camaro kapsamlı bir yeniliğe uğradı. Otomobil artık modern teknolojilere, 10 ileri otomatik şanzımana ve eski modellerinden izler taşıyan ama yenilenen tasarıma sahip.

Chevrolet markasının 1967 yılından beri ürettiği efsane modellerinden biri olan Camaro, 2019 yılında yeni haliyle karşımızda olacak.

Yeni modelde otomobilin en çok öne çıkan özelliklerin ilki, eskiden izler taşımasına rağmen yeni olan dış tasarımı oluyor. Otomobili dışarıdan gördüğünüzde bir önceki versiyona göre daha kısık olan farlar, daha geniş olan motor ızgarası ve yepyeni bir tasarıma sahip olan tampon size merhaba diyor. Camaro modelinden alışkın olduğumuz şişik arka çamurluklar yeni modelde de yerini almış.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise, iki parçalı stoplar kırmızı beyaz renklerle retro tasarımı destekliyor ve araca bununla birlikte sportif bir detay da katıyor.

Camaro’nun bir diğer öne çıkan özelliği ise aracın 1LE modeli. Bu model 2 litrelik turbo beslemeli motorla geliyor, Camaro’nun

Avrupa’daki satışlarını arttırması hedeflenen model diyebiliriz. Bunun haricinde LS, LT, RS, SS ve ZL1 modellerine sahip olacak

olan yeni Camaro oldukça geniş bir yelpazeyi tüketicisine sunabilecek.

Chevrolet’in yeni Camaro’daki en büyük bombası ise 10 ileri otomatik şanzıman.

Son olarak otomobil yeni nesil güvenlik sistemlerine de sahip olacak. Chevrolet Infotainment 3 multimedya sistemi, iç aynada yer alan

geri görüş kamerası görüntüsü ve ön çarpışma uyarı sistemleri Camaro’nun yenilikleri arasında…