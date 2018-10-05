Toyota 2.4 milyon hibrit aracını geri çağırıyor!

Toyota, Reuters'ın haberine göre 2.43 milyon hibrit motorlu Prius ve Auris aracını hibrit sistemindeki arızadan dolayı geri çağırıyor.

Geri çağırma sadece hibrit motorlu Auris ve Prius modelleri için geçerli. Ayrıca bu modellerin de Ekim 2008 ile Kasım 2014 yılları arasında üretilenler olduğu marka tarafından açıklandı.

Geri çağırmanın etkisi ise şu şekilde, toplamda 2.43 milyon olan geri çağrılan aracın 1.25 milyonu Japonya’da satılmış. 830 bin adedi ise Kuzey Amerika’da ve 290 bin adedi Avrupa’da… Çin, Afrika ve diğer bölgelerde satılan otomobiller bu durumdan etkilenmemiş durumda.

Araçlardaki arıza ise otomobilin arıza halinde çok nadiren güvenli mod sürüşüne geçmemesi. Ayrıca Japonya’dan yapılan açıklamada bu arızadan dolayı herhangi bir kaza yaşanmadığı yönünde.