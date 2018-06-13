Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti’den ampul patlatma oyunu: Güneşi Yükselt

İYİ Parti, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına yeni bir uygulamayla devam ediyor. Partinin en tanıttığı Güneşi Yükselt uygulamasında Türkiye'nin 81 ili aydınlığa kavuşturuluyor.

android-time 17:43 13 Haziran 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
İYİ Parti’den ampul patlatma oyunu: Güneşi Yükselt
İYİ Parti, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına yeni bir uygulamayla devam ediyor. Partinin en tanıttığı Güneşi Yükselt uygulamasında Türkiye'nin 81 ili aydınlığa kavuşturuluyor.

İYİ Parti seçim çalışmalarına son hılza devam ediyor. Partinin meydanlarda seslendirdiği, ‘Güneş doğacak ampul gidecek’ sloganı mobil oyun olarak vatandaşlara sunuldu. Apple Appstore’da yer alan oyunda, 81 ili İYİ Parti’nin logosu olan güneş ile aydınlığa kavuşturuyorsunuz.

oyun-iyi-parti

EN KISA SÜREDE EN FAZLA AMPULU KIRAN KAZANIYOR

Adana’yla başlayan oyun, gittikçe zorlaşarak Düzce’yle sona eriyor. Oyunun temel amacı ekrana dokunarak güneşi yükseltmek ve bütün ampulleri kırmak. Oyunda verilen süre içerisinde bütün ampulleri patlatanlar başarılı sayılıyor. Oyunu indirmek için Appstore’a ‘Güneşi Yükselt’ yazmanız ve indir tuşuna dokunmanız yeterli.

Son güncelleme: android-time 17:4413.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar