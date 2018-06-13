İYİ Parti’den ampul patlatma oyunu: Güneşi Yükselt

İYİ Parti, 24 Haziran seçimleri için çalışmalarına yeni bir uygulamayla devam ediyor. Partinin en tanıttığı Güneşi Yükselt uygulamasında Türkiye'nin 81 ili aydınlığa kavuşturuluyor.

İYİ Parti seçim çalışmalarına son hılza devam ediyor. Partinin meydanlarda seslendirdiği, ‘Güneş doğacak ampul gidecek’ sloganı mobil oyun olarak vatandaşlara sunuldu. Apple Appstore’da yer alan oyunda, 81 ili İYİ Parti’nin logosu olan güneş ile aydınlığa kavuşturuyorsunuz. EN KISA SÜREDE EN FAZLA AMPULU KIRAN KAZANIYOR Adana’yla başlayan oyun, gittikçe zorlaşarak Düzce’yle sona eriyor. Oyunun temel amacı ekrana dokunarak güneşi yükseltmek ve bütün ampulleri kırmak. Oyunda verilen süre içerisinde bütün ampulleri patlatanlar başarılı sayılıyor. Oyunu indirmek için Appstore’a ‘Güneşi Yükselt’ yazmanız ve indir tuşuna dokunmanız yeterli.