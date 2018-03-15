Yeni araştırma: Cinsellik bir spektrum , hiç kimse yüzde 100 heteroseksüel değil

Çoğu toplum, 'norm' olarak heteroseksüelliği teşvik ederken, Cornell Üniversitesi'nde önde gelen bir araştırmacı, çoğumuzun her iki cinsiyet tarafından da "uyarıldığını" tespit etti. Yayımlanan makale, cinselliğin katı tanımlarını sorgularken, kategorize etmek yerine onu bir spektrum olarak görmemiz gerektiğini öne sürüyor.

Araştırmanın baş yazarı Ritch C Savin-Williams, cinsiyet çalışmalarında uzmanlaşmış bir psikolog ve özellikle erkekler söz konusu olduğunda, biseksüellik kavramıyla mücadele ettiğimiz konusunda uyarıyor.

Savin-Williams’ın “Çoğunlukla Karşı Cinse İlgi Duyan: Erkeklerin Arasında Cinsel Değişkenlik” adlı yeni kitabında genç kuşakların giderek artan bir biçimde ‘esnek sınırlara’ sahip olduğunu söylerken, ‘heteroseksüel’ olduğu konusunda ısrar eden ancak diğer erkeklerle irtibat halinde olanlarla konuştuklarını söyleyen 40 erkekle yapılan mülakata yer veriliyor.

Savin-Williams’ın bu kitapta yer verdiği bulgular, kendilerini erkek ya da kadın olarak tanımlayan gönüllüleri incelediği ve sonuçları bir bilimsel yayın olan Personality and Social Psychology adlı dergide yayımlanan araştırmasına dayanıyor.

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Araştırmada, katılımcılara erkekleri ve kadınları içeren pornoları gösterdiler ve cinsel dürtüsünün bir göstergesi olan gözbebeklerinin genişlemesini ölçtüler.

Kadınların gözleri kadınlarla erkeklerle ve kadınlarla kadınları birarada olduğu durumlarda genişledi. Erkeklerin gözleri ise cinsel tercihleri ne olursa olsun, kadın mastürbasyonu ve erkek mastürbasyonu izlerken büyüdü.

Broadly adlı internet sitesine konuşan Savin-Williams “ Biseksüelliğin sadece bir kadın fenomeni olduğunu düşünürdüm” diyor. Hem erkekleri hem de kadınları değerlendiren araştırma, bunun zorlu bir vakaya dönüştüğünü gösteriyor.

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Savin-Williams, daha önce yaptığı araştırmada da yetişkinlerin yüzde 2-11’sinin arasında eşcinsel duyguları yaşadığını bildirmişti. Bununla birlikte, Savin-Williams , tüm insanlar arasında cinsel uyarılma değişkenliğini belirgin bir şekilde alt ettiğine inanıyor ve güçlü kültürel kodlar varken, kadınların cinsel olarak değişkenlik gösterebilecekken, erkeklerin bu duyguları ifade etmekten korktuğunu belirtiyor.

Savin-Williams, “Erkekler, erkeklere karşı cinsel çekimi olsa bile, asla söyleyemezlerdi” diyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

