Ayak’takiler…

TBMM araştırma komisyonu raporunda, FETÖ'nün her türlü ayağı vardı; askeri ayağı, medya ayağı, sermaye ayağı, eğitim ayağı, baklavacı ayağı, yufkacı ayağı, kavurmacı ayağı…

Siyasi ayağı bulamadılar…

Çünkü; siyasi ayağı bulma görevini, siyasi ayaktakilere vermişti ayaktaki…

Kimse kendi ayağına sıkacak değil…

*

Komisyon başkanı “Arkadaşlar geriye gidelim” dedi…

Gittiler; Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Kenan Evren…

Bir tek AKP yok…

Geriye gide gide 1967 yılına vardıklarında, yarım asır önce FETÖ'nun CHP'ye 5000 lira bağış yaptığının makbuzunu buldular, makbuz sahte çıktı…

Nasılsa millet ayakta uyumakta…

*

Ve mahkemeler…

Kimlerin FETÖ olduğunu bulmadılar ki…

İçinde tornacı da var, çiçekçi var, taksici var… “Ne istedi de vermedik” diyene de, “Belediye başkanı Ankara'yı FETÖ'ye parsel parsel verdi” diyene de soran olmadı…

Hepimiz biliyoruz ki soranın ayağı kayar…

*

Ve önceki gün…

1236 hakim ve savcı atamasının kura çekimi sarayda yapıldı… Daha çok AKP'ye yakın avukatlar hakim ve savcı olmuşlardı…

Cumhurbaşkanı salona girince, onu coşkuyla ayağa kalkarak alkışladılar…

Bağlılık duyguları tavan yapmıştı…

Yoksa oturarak alkışlamak niye az gelsin?…

*

Cumhurbaşkanlığı sarayı falan ama arkadaş AKP'nin Genel Başkanı…

Hakim ve savcıların bir partinin genel başkanı tarafından, sarayına çağrılarak atanması ve atananların daha peşin peşin onu ayakta alkışlamaları…

Yargının nasıl ayaklar altında olduğunun resmi değilse ne?…

*

Neyse…

Niye ayağa kalktılar derseniz…

Siz ayağa kalkmadığınız için…