Dipten bir kültür dalgası geldi…

Gelenekleri, yasaları, ahlakı, adabı, efendiliği, görgüyü, terbiyeyi önüne kattı…

Sildi süpürdü…

*

Sokakta yalnız yürüyen kadın gördüklerinde, ona tecavüz edilmesi gerektiğini düşünüyorlar… Hastaneye kaldırılıyor zavallı, hastabakıcı tecavüz ediyor… Savunmasız insanların dövülmesi, bıçaklanması, öldürülmesi haber bile sayılmıyor… Dolmuşlarda davranışını beğenmediklerini “Namus bekçisiyim” diye dövüyorlar…

Otobüslerde mastürbasyon yapmaya başladılar…

*

Dikiş iğnesi aldık, eve geldik, deliği yok…

Her üç yetişkinden birisi, diğer ikisinden birisini (17 milyon dosya) dolandırmış, mahkemelikler… İspanyollar, nasıl arısız bal yapıldığını öğrenmek için geldiler… Tezgahlarda katkısız, hilesiz bir tek ürün yok…

Köylerde eşek kalmadı, Türkiye tümünü yedi…

İnsanlar birbirlerini dolandırarak geçinip gidiyorlar…

*

Şehirler görgüsüz, zevksiz cam binalar yığınına dönüştü…

Avlulu-bahçeli evlerde yan yana oturuyorlardı, üst üste oturmayı tercih ettiler…

Ve bu şehirler insanların mutlu yaşadıkları yerler değil… Sabahları endişe ile gözlerini açıp, korku ile evlerinden çıktıkları, başlarına bir şey gelmesin diye tetikte yaşadıkları, mutsuz insanlar yığınına dönüştü…

*

Saygısızlık; açıkgözlülük…

Terbiyesizlik; cesaret…

Yalan-dolan; beceri…

İnsanları aldatmak; yetenek…

Güçsüzlere taciz; kahramanlık sayılıyor…

*

Toplumu ıslah etmekle görevli kurumlar ise çoktan çürüdü…

Rektör sarık takıyor…

Vali çatal uçlu kılıç sallıyor…

Milyonlarca insan hırsızlığı alkışlıyor…

*

“Ya Allah Bismillah…”

“Ne oluyor?” derseniz…

Devlet kura ile hakim-savcı atıyor…

*

Dipten bir tsunami geldi…

Böyle oldu Türkiye…

Yazık oldu sana vatan…