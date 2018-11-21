Kanlı ve zavallı İslam ülkeleri

Sevgili okurlarım, Türkiye dışında hangi “Müslüman” ülkeye bakarsanız bakın, orada günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak terör, cehalet, açlık ve sefalet göreceksiniz.

Her birinin coğrafyasında kan akıyor, kan!

Olanları görünce bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'e, bizi bu açmazlardan kurtardığı için dua ediyoruz.

Her İslam ülkesinde manzara aynı…

Hiçbirinde gerçek demokrasi, insan hakları, laiklik, kadın erkek eşitliği yok.

Tamamı diktatörler tarafından yönetiliyor…

Ve hepsinin eli kanlı…

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Afrika'nın kuzeyindeki Tunus, Fas, Cezayir'den başlayın. Onlar uzun yıllar Fransız işgali altında yaşadığı için, diğerlerinden biraz farklı.

Sonra doğuya doğru gelip Libya ve Mısır'ı görelim.

Libya'da iç savaş halen sürüyor.

Kaddafi'yi vahşice öldürdüler, şimdi birbirlerine girmiş durumdalar. Ülkede kimin eli kimin şeyinde, bilinmiyor!

Mısır biraz daha istikrarlı ama İslamcı örgütlerin terörü ile boğuşuyor.

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Afrika coğrafyasında biraz aşağılara doğru inin… Çeşitli İslam ülkeleri var…

Ve hepsinde İslamcı terörü var…

O ülkelerin hiçbirinde “Hıristiyan terörü” olduğunu duymadık.

Sonra gelin Ortadoğu'ya…

Suriye'nin durumu belli.

Irak öyle.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi petrol zengini, ama hırsızlar ve namussuzlar tarafından yönetilen İslam ülkelerinde durum biraz farklı. Hiç değilse insanlar o sıkı rejimlerden kaçamıyor.

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Sonra bakalım Pakistan, Afganistan gibi ülkelere…

Oralarda yaşamak zorunda olanların Allah yardımcısı olsun!..

Zira açlık, sefalet ve İslamcı terör oralarda zirve yapmış durumda,

Bir sürü İslamcı terör örgütü…

Ve bütün İslam coğrafyasında kan gövdeyi götürüyor.

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Ortadoğu'da avuç içi kadar bir ülke var, İsrail.

Bütün İslam ülkeleriyle adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor.

İşin ilginç yanı, Mısır, Suudi Arabistan falan İsrail'in müttefiki!

Avuç içi kadar küçücük ülke sırtını ABD'ye dayamış, teknolojisini geliştirmiş ve sözde Müslüman olan devletlerle alay ediyor.

Hiçbirinin İsrail'le baş etmesi mümkün olmuyor.

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Bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim, çok önemlidir…

Bu İslam dünyasının ahalisi sürekli olarak başka ülkelere kaçıyor. Biz de Türkiye olarak bu süreçten payımızı fazlasıyla alıyoruz..

Türkiye'ye sığınan Suriyeli, Afgan, Iraklı, Somalili, Afrikalı göçmenlerin tam sayısını bilen yok.

Milyonlarla ifade ediliyor.

Evet, sığınacakları tek liman Türkiye…

Ve bizim üzerimizden Hristiyan Avrupa ülkeleri!

Evet… Ülkesinden açlık ve İslamcı terör yüzünden kaçan her Müslümanın amacı, kapağı bir Hristiyan ülkesine atmak, bu olmadığı takdirde Türkiye'de kalmak!

Bu çelişkiyi bize kim açıklayacak?

Her gün din ticareti, din sömürüsü yapan, kitleleri bu yolla uyuşturmaya ve uyutmaya çalışan bizim din tüccarları mı?

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Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuştu:

“Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda kan görüyoruz. Ortadoğu harap ve bitaptır. Oluk oluk kan dökülmektedir…”

Doğru söylüyor ama eksik! Şöyle demeliydi;

“Bütün İslam alemi harap ve bitaptır. Milyonlarca Müslüman, ülkelerinde cehalet, sefalet, terör ve açlıkla yaşamakta ve son çare olarak bize sığınmaktadır. O alemin korkunç faturası da Türkiye Cumhuriyeti olarak bize kesilmektedir.”

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Atatürk iyi ki varmış… İyi ki bu ülkede doğmuş yaşamış ve devrimleri gerçekleştirmiş.

Yoksa şimdi bizim de Afganistan, Suriye, Irak, Bangladeş, Libya, Suudi Arabistan vesaire gibi ilkel Müslüman ülkelerinden farkımız kalmamış olacaktı.