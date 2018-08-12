Papazı verecek miyiz!

Sevgili okurlarım, içine düştüğümüz perişanlık ve çaresizlik ortamını hep birlikte yaşıyoruz.

Döviz acayip yükseldi, zamlar birbirini izliyor, enflasyon patlama aşamasında.

Peki çare nedir?

Papazı ABD'nin istekleri doğrultusunda derhal bırakmak mı?

Yakında bırakılırsa hiç şaşırmayın zira hükümetin elinde böyle bir olanak var!

Onu uygulamaya koyabilirler.

Peki papaz bırakılırsa döviz düşer mi, soruna çare bulunmuş olur mu?

* * *

Ne yapacağımız, bu badireyi nasıl atlatacağımız şu anda belli değil.

Bu soruları Recep Bey'e sorsanız o da bilmiyor. Yanıt veremez.

Şimdi siz de haklı olarak soracaksınız “Nedir bizimkilerin elindeki bu olanak” diye…

Kısaca ve çok basitçe anlatmaya çalışayım.

* * *

Yürürlükte olan bir kanun hükmünde kararname var…

25 Ağustos 2017 tarih ve 694 sayılı kanun hükmünde kararname…

Meclis tarafından onaylanmış ve yürürlükte.

Özetliyorum:

“Türk vatandaşları hariç olmak üzere (yabancı uyruklu) tutuklu ve hükümlüler, milli güvenliğin veya ülke çıkarlarının gerektirdiği hallerde başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu veya hükümlü bulunan (Türk vatandaşları) ile takas edilebilir… Bu işlem Cumhurbaşkanı imzasıyla gerçekleşir.”

* * *

Bu kanun hükmünde kararname tam da papaz Brunson olayını tarif ediyor!

Yani bizimkiler uygun gördüğü takdirde, ABD'nin ısrarla istediği tutuklu Brunson'ı ABD'ye iade edebilir.

Hatta Brunson, şimdi ABD'de tutuklu olan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla veya başka Türk vatandaşları ile takas edilebilir.

Yani bu olayda hukuk çiğnenmiş, yargının tahliye yetkisi söz konusu kanun hükmünde kararname ile yürütme organına devredilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı, istediği her yabancı uyruklu tutuklu veya hükümlüyü hapisten çıkarıp vatandaşı olduğu ülkeye gönderme yetkisine sahip.

Bu nasıl bir iştir, anlayan beri gelsin!

* * *

Aslında bu hükmün yer aldığı kanun hükmünde kararnamenin ilginç bir geçmişi var, Ondan da kısaca söz edeyim.

Bizim iktidar bu hükmü 2014 yılında “MİT Kanunu'nda değişiklik” adı altında gündeme getirmiş ve Meclis'ten geçirmişti.

Anayasa Mahkemesi bu kanunu inceledi…

Ve bu maddenin anayasa ve yasalarımıza aykırı olduğuna karar verip iptal etti.

Bizimkiler bu iptal sonrasında yeni bir “Uyanıklık (!)” yaptı.

İptal edilen bu maddeyi kanun hükmünde kararnameye dönüştürdüler!

Kanun hükmünde kararname için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmak mümkün değil.

Dolayısıyla bu madde kesinleşmiş oldu.

Türkiye'de “Hukuk (!)” işte bu.

* * *

Çok önemli bir konuya daha dikkatinizi çekmek isterim.

Bu kanun hükmünde kararname onaylanıp kesinleştiği sırada papaz Brunson İzmir'de tutuklu idi.

Acaba bizimkiler bu kanun hükmünde kararnameyi çıkarırken “Bu madde günün birinde Brunson olayında bizim elimizi rahatlatır” diye mi düşünmüştü?

Yanıtını bilemiyoruz!

* * *

Sevgili okurlarım, işte size çok ilginç konular yumağından küçük bir parça!..

Papazı bırakmış olsaydık bu işler başımıza yine açılır mıydı?

Bunun yanıtını kesin olarak bilmek de mümkün değil.

Ama bence bu ekonomik çöküşün, döviz fiyatlarının tek sorumlusu papaz Brunson olayı değil.

Ekonomi zaten çöküşe gidiyor ve bunu bütün dünya biliyordu.

Papaz olayı bu çöküşün bahanelerinden sadece biridir.

Papaz olayı olmasaydı ekonomi yine çöküşe gidecekti.

* * *

Şimdi yine gelelim yukarıda sözünü ettiğim kanun hükmünde kararnameye…

“Hükümet eğer isterse, milli güvenlik ve ülke çıkarları öyle gerektiriyorsa, herhangi bir yabancı uyruklu kişiyi hapisten çıkarıp ülkesine iade edebilir, ya da onun ülkesinde bulunan herhangi bir tutuklu Türk vatandaşı ile takas edebilir.”

Yargı kararları falan hikaye…

Şimdi hükümet bir karar alsa, Cumhurbaşkanı onaylasa, Brunson birkaç saat içerisinde tereyağından kıl çekercesine ABD'ye iade edilir.

* * *

Bizimkiler bu konuda ABD ile pazarlık masasına oturdu mu?

ABD bizim kanun hükmünde kararnamede yer alan bu hükmü acaba biliyor mu?

Unutmayın, bu hüküm çıkarıldığı sırada Brunson tutuklu idi!

Sonuçta insanın aklına şu soru geliyor:

Papaz bırakılacak mı, bırakılmayacak mı?

Mahkeme bundan sonraki duruşmada onu tahliye edecek mi, etmeyecek mi?

Bence edebilir!

Bırakılırsa ekonomik çöküş duracak mı, yoksa aynen devam mı edecek?

Ancak, sözünü ettiğim kanun hükmünde kararname, bizimkilerin elindeki son koz…Acaba pazarlık masasında devreye sokulacak mı?

Çok karışık günler yaşıyoruz…

Bekleyelim görelim!

Ama bir sabah “Papaz bırakıldı, haydi bana eyvallah dedi, ülkesine pırrr” haberiyle uyanırsak sakın ola ki şaşırmayalım