Sıra geldi arazilere, hayırlı satışlar olsun!

Sevgili okurlarım, karşımızda ülkenin her şeyini paldır küldür satan bir iktidar var.

Ne çok mülkümüz varmış, sata sata bitiremediler.

Fabrikalar, limanlar, barajlar, madenler, ne varsa elimizden uçup gitti.

Cumhuriyet'in bütün kazanımları yok edildi.

Ancak bunlara satmak da yetmiyor!.. Bütçe açıkları bir türlü kapanmıyor. İşte o yüzden her gün zamları, yeni vergileri bindiriyorlar.

İşte son akaryakıt zamları… Dünyanın en pahalı benzinini, mazotunu kullanmak zorunda bırakılan kerizler olduk!

* * *

Şimdi sırada 14 şeker fabrikasının satışı var. Öncekilerde olduğu gibi bunlar da yandaşlara peşkeş çekilecek.

Ancak, ellerinde satılacak fazla tesis kalmadı. Zamanında Cumhuriyet hükümetleri bunları büyük sıkıntılara girip yapmıştı. İşin kaymağını yıllardır bu iktidar yiyor.

Şimdi satacak mülk sayısı azaldı ve sıra geldi İstanbul, Ankara ve öteki büyük kentlerimizdeki altın değerinde arsa ve arazilere…

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Dünkü yandaş gazetelerde iki adet büyük satış ilanı vardı. İkisi de devlete ait olan en değerli araziler.

İlk ilanın sahibi İller Bankası. Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde, başkentin en değerli yerindeki üç adet taşınmazın satılığa çıkarıldığını bu ilanlarla öğrenmiş olduk!

Toplamı 17 dönüm.

İlanda yer alan bilgilere göre buralara 23 katlı konutlarla birlikte AVM'ler yapılacakmış.

İhaleler önümüzdeki nisan ayında gerçekleşecekmiş.

Haydi, yandaş firmalara hayırlı olsun diyelim. Ağızlarının suyu şimdiden akmaya başlamıştır.

Ve Saraçoğlu Mahallesi

Bunun da ilanı dünkü gazetelerde yer almıştı. Satan yine devlete ait Emlak Konut.

21 Mart 2018 tarihli yazımda şöyle demiştim:

“Saraçoğlu Mahallesi, Cumhuriyet döneminin 1940'lı yıllarda oluşturulan ilk toplu konut projesi. Kamu görevlileri için yaptırılmıştı. Yemyeşil bahçeler içine serpiştirilmiş, tamamı devlet memurlarına tahsisli üç ve dört katlı modern binalar.

Hükümet geçtiğimiz aylarda bu konutların boşaltılmasına karar verdi. Ankara'nın göbeğindeki o güzelim konutlar şimdi bomboş duruyor. Çürümeye bırakıldı. Korunması gereken kültür ve tabiat varlığı ilan edilen Saraçoğlu Mahallesi uzun süredir kaderine terk edildi.

75 bina ve 434 konut orada çürüyüp gidiyor.

Hükümet ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda şimdilik beklemede! Boş ve bakımsız bırakılan binaların iyice çürümesini bekliyorlar.

Zamanı gelince şöyle diyecekler:

‘Kusura bakmayın ama bu mahalleyi artık yıkmak zorundayız. Bu yüzlerce dönüm araziyi değerlendirmek gerekiyor. Semte gökdelen konutlar ve AVM'ler yapalım da herkes yararlansın!'

Paranın ve peşkeşin kokusunu alan yandaş yamyamlar şimdi sabırla o günün gelmesini bekliyorlar. Komşuda pişer bize de düşer anlayışıyla sabrediyorlar!”

* * *

Sevgili okurlarım, 21 Mart günü yazdıklarım gerçek oldu. Aradan bir hafta bile geçmemişti… Ve Saraçoğlu Mahallesi'nin satış ilanı dün gazetelerde yayınlandı.

İlanda yer alan bilgilere göre arazi tam 100 bin metrekare, yani 100 dönüm. Ankara'nın Bakanlıklar semtinde büyük ağaçları (ve boşaltılan binaları ) ile gerçek bir hazine.

Ankara'nın gerçek anlamda incisi olan bir hazine…

İhalesi 26 Nisan'da yapılacak…

Ve bunu da yandaşlar kapacak.

Yağma düzeni devam ediyor, elde satılacak fabrika, baraj, tesis falan kalmayınca sıra arazilere geldi.

Hayırlı olsun, amin!

Tirajlarda ilginç gelişme

Sevgili okurlarım, gazetelerin satış rakamları cep telefonuma ertesi gün gelir ve her gazetenin bir gün önce kaç adet sattığını öğrenmiş olurum.

Geçtiğimiz pazar gününün satış rakamları da dün belli oldu.

Bir önceki pazar günü ile kıyaslandığında Sözcü'nün satışı 9.608 adet artmış.

Hürriyet'in satışı ise yine bir önceki pazar günü ile kıyaslandığında 10.889 adet azalmış.

Bunlar çok önemli rakamlar.

* * *

Ortada ne bize bir haftada bu artışı getirecek bir haber piyasası var, ne de Hürriyet'e bu düşüşe neden olacak anormal bir durum var.

Yanlışa düşmeyeyim diye bu konuyu yazmadan önce kendi tahminimle yetinmedim, rakamları bizim gazetenin dağıtım sorumlusu, bu işlerin uzmanı olan Bilal Ak'a sordum.

O da aynı şeyi söyledi.

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Şu an itibarıyla ortaya çıkan tablo şöyle:

-Hürriyet'in iktidar yandaşlarına satılmasına bu gazetenin okurları tepkili. Bunlardan 10.889 kişi gazeteyi şimdiden terk etmiş.

-Sözcü'ye ise 9.608 yeni okur gelmiş.

İki rakam eşdeğerde.

Demek ki Hürriyet'ten vazgeçenlerin çoğu Sözcü'ye gelmeye başlamış bile.

Satış işlemi yakında kesinleşince bu rakamın çok daha fazla artacağını tahmin ediyorum.

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Hürriyet okurlarının kafa yapısını sanırım iyi bilirim… Zira o gazetede 22 yıl çalıştım…

Çoğu Atatürkçü, laik, yurtsever, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Tayyipgiller iktidarına karşı insanlardır.

Tahminim odur ki, bu gelişmeler sonrasında önemli bir bölümü Hürriyet'i bırakacak ve bize gelecektir.

Onlara şimdiden “Yeni evinize hoş geldiniz” diyorum.