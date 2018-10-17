Yandaşın rüyası Türkiye İş Bankası

Tam beklenildiği gibi Devlet Bahçeli de İş Bankası topuna girdi. Sahi, Erdoğan ne istedi de Bahçeli vermedi? “MHP, CHP'nin İş Bankası hisseleri için kanuni düzenleme yapılırsa desteğini verecektir. Tavsiyemiz, üzerine çöreklendiği hisselerin devredilmesinden korkmamasıdır” dedi.

Maksat, ekonomik kriz derinleştikçe, rahip Brunson'ın Amerika'ya iadesi de gerçekleşince hem gündemi değiştirmek hem de İş Bankası'nı ele geçirmek.

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Ortada kullanılamayan bir hisse varken ve geliri de yokken bu kavga niye? Neyi devredeceksin Hazine'ye? Yönetim kurulu üyelikleri için mi? Zaten o üyelikler sembolik… Herhangi bir etkisi yok ki!

Zira şimdilik yok! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aynı zamanda damat… Yani yeni yönetim kurulu üyelerini o atayacak. Onlar ne iş yapacak? İşte o zaman etkisi anlaşılacak.

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Kuvvetle muhtemel bu hisseler Varlık Fonu'na paslanacak. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Haliyle bu hisseler denetimin dışına çıkarılacak. Yeni yönetim kurulu üyeleri sayesinde partililer bankada kadrolaşacak. Kredi verilmesi için baskı yapılacak. Özetle yeni bir Halk Bankası ve Ziraat Bankası yaratılacak.

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En büyük hisse sahibi İş Bankası Munzam Sandık Vakfı… Çalışan ve eski çalışanların üyesi olduğu bir sandık… Diğer büyük kısmı borsada halka açık…

Peki, bu vakfı da bir kanunla kapatabilir mi? Ya da SGK'ya devredebilir mi? Tabii ki! Bir vakıf nasıl ele geçirilir? İnternette dolu örnekleri…

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Neden İş Bankası'nı istiyor? Kamu bankalarının kredi kartı limiti doldu. Nitekim sermaye ihtiyacı hâsıl oldu. İşsizlik Fonu'ndan 11 milyar lira bilançolarına konuldu.

Lakin yandaşlar aç! Doyurulmayı bekliyorlar. İş Bankası, temiz bilançolu likit bir banka… Hele taze paraya ihtiyacınız varsa… Gelsin yandaş medyaya, televizyon kanallarına reklamlar… Artık Cem Yılmaz yerine jöleliyi oynatırlar.

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CHP'nin Atatürk'ün vasiyeti ile atanan temsili yönetim kurulu üyelerini bırakalım. Kamu bankaları ile AKP ilişkisine bakalım.

Halen Vakıf Bankası'nda 4 yönetim kurulu üyesi, Halkbank'ta 3 yönetim kurulu üyesi, Ziraat Bankası'nda 2 yönetim kurulu üyesi, AKP'nin eski vekili veya partili…

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Esas ilginci İller Bankası… Ne iş yapar bu İller Bankası? Görevi köylere ve belediyelere finansal destek sunmaktır. Şu şansa bakın ki, toplam 7 yönetim kurulu üyesinin 5 tanesi AKP tandanslıdır!

Hani derler ya, her kuşu tuttular bir leylek kaldı. İşte o leylek de İş Bankası… İyi de bunu yurtdışı duymayacak mı? Düşünmeyecekler mi iki gün sonra ya bizim hisselere de konarlarsa? Sabaha kadar ülke ülke dolaşırsın sonra… Ah yabancı gelse de fabrika kursa!