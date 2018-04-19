İktidar alkışçısı Yeni Şafak, “Diriliş Sandığı” diye manşet koydu. Demek ki, ortada bir ölü var. Sandığa girecek ve dirilip çıkacak. Zaten Bahçeli de erken seçim ihtiyacını “Türkiye'nin 2019'a kadar dayanması mümkün değil” gerekçesine bağladı. Türkiye, saray ve onun ittifakçısı Bahçeli'yi artık taşıyamıyor olmalı ki, “hızlandırılmış erken baskın seçim” yolunu açtılar.

Üsküdar “Hayır” demişti.

Fatih, “Hayır” demişti.

Eyüp de “Hayır” demişti.

“Hayır” saray için ölümdü. Sandık erken kurulacak, saray erken dirilecek. Seçimi erkene almak: Aç tavuk rüyası görmektir!

Dolar: 4 TL'yi geçti.

Euro: 5 TL'yi geçti.

Benzin: 6 TL'yi geçti.

Bütçe açığı: 20 milyar TL'yi geçti. Cari açık 50 milyar doları geçti. Enflasyon çift haneye demirledi. TL, son 2 yılda yüzde 100 eridi. İşsiz gençler 3.5 milyonu geçti. Hayvancılık can çekişiyor. Tarım bitti. Konut sektörü çatırdıyor. Büyük şehirlerde, küçük şehirler ile kasabalarda yoksul insanların evine ayda bir yarım kilo kıyma bile giremiyor.

Yolsuzluk.

Yoksulluk.

Yalan.

Aldanma, aldatma.

Rüşvet, rant soygunu.

Siyasi ahlak yozlaşması.

Kol geziyor.

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40-50 bin işçi çalıştıran büyük özel sektör gurupları, bankalara teslim bayrağı çekti ve “borçlarımızı erteleyin” yalvarışına geçti. En son büyük konut şirketinin sahibi yurtdışına kaçtı, cep telefonundan borçlarımı erteleyin yakarışında bulundu. Ülke işsiz deposuna döndü. İşçiler istemiyordu, pancar çiftçileri istemiyordu, kent halkı ve esnafı da istemiyordu, iktidar partisinin milletvekilleri ile ona destek veren MHP milletvekilleri de istemiyordu fakat şeker fabrikaları satıldı. Sıra ormanları ve dip kaynak sularını satmaya geldi. Şirketlerin açık pozisyonu 213 milyar doları geçti. Sarayın ekonomiden sorumlu bakanı; “çatıyı güneşli havada tamir etmeliyiz, yağmur geliyor” derken ağır yükü işaret etmişti. Türkiye, “IMF'ye muhtaç duruma” düşme noktasına dayanmış olmalı ki, ekonomi eğitimi görmüş Bahçeli seçimi 500 gün önceye çekme teklifini saraya götürdü.

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Oy verecekler ne düşünüyor?

Onlar nelere öfkeleniyor?

Oy verenlerin çoğunluğu (yüzde 50+1) sandığa “Saraya öfkelerini” taşır. Üsküdar, Eyüp, Fatih'in yolundan gider. Aç tavuğun rüyası sandığa gömülür. Bahçeli, Erdoğan'ın sonunu hazırlayan ittifakçı olarak tarihe geçer.