Şeker fabrikalarından önce Başbakanlık!

Tek gözle bakılan bir matematik for­mülü türetildi. Zarar ediyor, sat kurtul. Kâr etmiyor özel­leştir rahat et. Niçin zarar ediyor? Kim hortumları döşedi, avantacılar kim? Hortumcular iktidarın içinden mi korunu­yor? Bu ana soru atlanıyor. Tek gözlüklü matematikle satılmadık mal kalmadı, para­ya dönüştürülüp yenilmedik devlet varlığı şeker fabrikaları kaldı, sıra şimdi onlarda…

Zarar mı ediyorlar?

Bilançolar açık değil.

Derinine inilse.

İncelense.

Zarar yok.

İhanet derecesinde aymazlık var, o çıkacak: Hammaddesi pancar. Pancarı çiftçi “anlaş­malı üretimle” yani kotalı ekiyor. Pancar üreticisi üç kuşaktan beri bu işi yapıyor. Ekim, söküm, fabrikaya teslim işlerinde bilgi birikimi var. Fabrika, en yakınında üretilen pancardan ne kadar işleyecekse o kadar alıyor. Fire, depoda bekletme, ziyan, çürüme yok. Pancardan şeker, kalanından yan ürün “gıda alkolü” ve küspe üretiyor. Gıda alkolü ayrı gelir, küspe de ilave gelir. Fabrikanın işçisi bilgili, eğitimli, bölgenin insanı, iyi yönetilirse emeğe ve kendi bölgesinin fabrikası­na nankörlük etmesi mümkün değil. Üretilen şekerin alıcısı yani pazarı hazır. Dünyada şeker tüketiminden kaçış var, Türkiye'de ise artan nüfusla birlikte “tatlı yiyelim tatlı konuşalım” kültürüyle şeker tüketimi her yıl nüfus artışın­dan fazla yükseliyor.

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Bu tabloda fabrikaların zarar etmesi mümkün değil. Zarar ediyorsa fabrikalar tatlı tatlı hortumlanıyordur. Tatlı tatlı söğüşleniyordur. Tatlı tatlı rant yaratılıyordur.

Başka izahı yok.

Varsa açıklansın.

Devlet varlığını satmak “geçmişi satmakla” eş anlama gelir. “Zarar Ediyor” ölçü alınacaksa özelleştirmeye önce Başbakanlık'tan başla­mak gerekiyor.

Başbakanlık 2017'de:

2 milyar 98 milyon TL harcadı.

En büyük pay örtülü öde­nek.

Diğer büyük harcama ise makam uçakları oldu. “Baş­bakanlık Havuzunda” bulun­durulan ve biri eskimeden bir yenisi hemen alınan makam uçaklarının bakımı, genel temizliği, ulaştırma ve onarım işleri için 529 milyon TL'den fazla para harcandı. Başba­kanlığın “Makam Uçağı Ha­vuzuna” bir yılda 529 milyon TL harcanmış, lafı edilmiyor fakat 14 şeker fabrikası 30-32 milyon TL zarar etmiş (bu rakam ne kadar doğru belli değil) satılıyor.

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Bol kepçe harcama!

Üstüne de süsleme!

Başbakanlığın İdari ve Mali İşler Başkanlığı Bütçesi'nden yapılan harcamaları gösteren raporu okumak için internet­ten girin, bakın “Osmanlı Motifleri” ile süslendiğini göreceksiniz.

Ne alakası varsa!

Başbakanlık 2017 Faaliyet (harcama) Raporu'na görsel malzeme olsun diye “Os­manlı fermanlarından motifleri” serpiştirerek “har­cama hızında Padişah dedemizi yakaladık ve geçtik” mi demek istiyor­lar? O zaman 14 şeker fabri­kasını; “daha çok makam uçağı almak için” satıyorlar sonucu da çıkar.

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Geçmişini sat!

Lüks makam aracına harca!

Dün de bir “harcama ca­navarlığı haberi” daha vardı. Meclis Başkanı'nın korumala­rına yaklaşık 3 milyon TL'ye 5 yeni cip alındı. Kendisi 1 milyon 100 bin TL'lik lüks yabancı makam aracına binen Meclis Başkanı AKP'li Kahra­man'ın korumalarına da her biri devlete 590 bin TL'ye mal olan 5 adet Toyota Land Cruiser Prado marka cip alın­dı. Yani Türkiye'deki fabrika­larda üretilen ciplere binerek Meclis Başkanı korunamıyor.

5 tane 590 bin TL

5 tane ithal cip.

Ne olacak?

Meclis Başkanı korunacak.