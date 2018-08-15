Allah ve dolar!

Erdoğan “Onların doları varsa, bizim de Allahımız var” dedi ya…

Amerika'da yaşayan Türklerden mesajlar geliyor:

“Eğer işin içine Allah'ı katacaksak, bu konuda Amerikalılarla yarışamayız” diyor ve ekliyorlar:

“Bütün Amerikan dolarlarının üzerinde kanun gereği ‘in God we trust' ifadesi yazılıdır. Ne demektir bu? Türkçesi ‘Biz Allah'a güveniriz' demektir. Dünya üzerinde dolaşan milyarlarca Amerikan dolarının üzerinde bu yazı vardır. Allah'ı işe karıştırmamak gerekir!”

Evet, dolarların üzerinde “Biz Tanrı'ya güveniriz” yazılıdır. Bu ifade ilk kez 1864 yılında 2 centlik madeni paralar üzerine basılmış, 1956 yılında çıkarılan bir kanunla bütün kâğıt paraların üzerine konulmuştur.

Ben “in God we trust – Biz Allah'a güveniriz” ifadesini başka türlü yorumluyorum.

Amerikalılar bu ifadeyle “Bizim dinimiz-imanımız paradır” demek istiyorlar. Doların gücüne inanıyor, paraya tapıyorlar!

Trump gibi uçuk liderlerin başını çektiği Amerika doların gücüne güvenerek “Dünya kabadayısı” pozlarına bürünüyor. ABD'nin şımarıklığının sebebi budur!