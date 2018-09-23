Demirel ruhu…

Demirel döneminde Ulaştırma Bakanlığı yapan Yaşar Topçu “Demirel ruhunu yaşatacak bir siyasi parti için hazırlanıyoruz” dedi.

Türkiye'de ciddi muhalefet yapacak bir “Merkez sağ parti”ye son derece ihtiyaç var. Çünkü günümüzde iktidardan çok muhalefette sıkıntılar olduğu görülüyor.

Demirel nasıl bir siyasetçiydi? Bunu genç kuşak bilmeyebilir…

Yaşar Topçu'nun anlattığı şu olay, Demirel hakkında çok net fikir veriyor.

Yıl 1979… Demirel Başbakan… Bir vatandaş Demirel'e küfrediyor, adamı yakalayıp hapse atıyorlar.

Demirel “Bu ülkenin vatandaşı durup dururken Başbakan'a hakaret etmez, sövmez. Biz farkında olmadan adama bir kötülük etmişizdir. O da canı yandığı için yaratana sığınıp sövmüş, basmıştır küfrü! Adamı içeri atarak, tutuklayarak cezalandırmanın ne gereği var? Senden ricam, hemen partiden bir araba al git, bana söven adamı cezaevinden çıkarttır. Bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yap” diye Yaşar Topçu'ya talimat veriyor ve adamı kurtarıyorlar.

Eskiden siyaset adamları şimdikiler gibi kinci değildi!