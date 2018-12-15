Çiftlikbank CEO’sunun (!) özel uçak faturası!..

Neye gülüyorum biliyor musunuz?

Medyada ondan söz ederken hâlâ Çiftlikbank CEO'su demelerine!..

Evet hâlâ “Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın” diyorlar!..

Oysa bu kişi, geçmişte yaşanan ve ibret alınması gereken onlarca dolandırıcılık öyküsü varken, insanlarımızın bir türlü vazgeçemedikleri kolay yoldan köşe dönme hırsıyla paralarını Çiftlikbank adı altında kurduğu saadet zincirine kaptırdıkları müthiş bir dolandırıcılık olayının baş sanığı…

İlk bakışta temiz yüzlü, sakalı bile çıkmamış sevimli biri…

Ama iddialara bakılırsa, uyanığın, üçkağıtçının önde gideni!..

Şu anda Uruguay'ın başkenti Montevideo ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin göz kamaştıran kenti Dubai arasında mekik dokuduğu öne sürülüyor.

Malikanelerde yaşıyor, lüks yatlar ve araçlardan inmiyor.

Dün bir faturaya ulaştım.

Bu bir uçak kiralama faturası.

Montevideo ile İstanbul arasındaki özel uçuş için kiralanan uçakla ilgili faturanın düzenlendiği tarih: 8 Haziran 2017… Tutarı: 162.000 dolar…

Uçağı kiralayan şirket; Kıbrıs'ta faaliyet gösteren 100 bin dolar sermayeli Fame Game Software Limited Şirketi…

Yani “Tosuncuk” olarak ünlenen Mehmet Aydın'ın tüm dolandırıcılık çarkını döndürdüğü öne sürülen şirket, sermayesinin çok üstünde bir parayı, Montevideo-İstanbul arasındaki özel uçuşa harcamış!

Anlayacağınız denizde kum, “Tosuncuk”ta para!

Yağma Hasan'ın böreği!.. Ye Mehmet'im ye!..

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Gelelim olayın en ilginç yanına.

Yani “Peki neden kiralanmış bu uçak” sorusunun cevabına:

CEO (!) Mehmet Aydın'ın o tarihte evli olduğu eşi Sıla Hanım'ın rahatça sigara içebilmesi için!..

14 kişilik uçakta, 3 kişi; Tosuncuk, eşi Sıla ve Uruguay'daki adamları Osman Naim Kaya uçmuş.

Şimdi sıkı durun! Sigara içebilmeleri için de ekstradan 10 bin Euro ödenmiş!..

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Bilmem haberiniz var mı?

Tosuncuğun yurtdışına kaçırdığı paranın 400 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor.

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Daha fazla yorum yapmıyor, sizi, faturaya bakarak yapacağınız yorumlarla başbaşa bırakıyorum.