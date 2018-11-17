Çarşamba günü…

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Bilim, sanayi ve teknoloji bakanımız “tersine beyin göçü” projesi açıkladı. Yurtdışındaki bilim insanlarımızı Türkiye'ye geri getirebilmek için teşvik programı hazırladıklarını anlattı.

“Bilim insanlarımızın yurda dönüşünü sağlamak için çok önemli bir politikayı hayata geçiriyoruz, yurtdışından ülkemize dönen genç araştırmacılara 20 bin lira aylık vereceğiz, yurtdışından ülkemize dönen deneyimli araştırmacılara aylık 24 bin lira vereceğiz” dedi.

Tersine beyin göçüne katılan ve yurtdışından yurdumuza dönen bilim insanlarımıza üç yıl boyunca bu maaşların ödeneceğini söyledi.

Ayrıca, tersine beyin göçüne katılan bilim insanlarımıza aile desteği sağlanacağını, eş ve çocukları için aylık 2.500 lira daha ödeneceğini söyledi.

Ayrıca, tüm aileye sağlık sigortası yapılacağını, Türkiye'ye dönüş uçak biletlerinin de devletimiz tarafından ödeneceğini söyledi.

Bu muhteşem tersine beyin göçü sayesinde üniversitelerimizin dinamizm kazanacağını, yerli ve milli projelerin hızlanacağını, küresel rekabette daha nitelikli hale geleceğimizi söyledi.

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Perşembe günü…

Bu haberi okuduk, çok sevindik.

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Cuma günü…

Aralarında, Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümü öğretim üyesi Profesör Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi hukuk fakültesi dekanı Profesör Turgut Tarhanlı'nın da bulunduğu çok sayıda bilim insanı, evleri basılarak gözaltına alındı.

Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı olan Profesör Betül Tanbay, Avrupa Matematik Derneği'nin başkan yardımcılığına seçilmişti, yılbaşında bu görevine başlayacaktı.

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Böylece…

Tersine beyin göçü projemiz, bismillah daha ilk günden “beyinsizlik göçü” projesine dönüştü.

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Ayda 24 bin lira maaşla tutuklanmaya gelecek nükleer fizikçi filan var mı, dünya bilim camiası bu gizemli problemin cevabını arıyor.



“Mustafa Kemal” imzası için bugün saat 12'de İstanbul Kitap Fuarı'ndayım.