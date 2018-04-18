2004.

Asrın liderimiz TOBB'da konuştu, “erken seçim talebinde bulunmak vatana ihanettir, bu yaklaşım içinde olanlara izin vermeyin” dedi.

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2005.

Asrın liderimiz partisinin Kızılcahamam kampında konuştu, “erken seçim ifadesini kullanmak bile vatana ihanettir, ülkenin huzuruna çomak sokmaktır” dedi.

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2005.

Asrın liderimiz ABD'ye uçarken gazetecilere konuştu, “erken seçim gibi konularla meşgul edersem, halkıma ihanet etmiş olurum” dedi.

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2005.

Asrın liderimiz meslek komiteleri toplantısında konuştu, “hiç kimse erken seçim hülyasına girmesin, biz iktidar olarak asla böyle bir ihaneti yapmayız, aklı selim insanlar erken seçim istemez, zaten erken seçim diyenler de bunu niye söylüyor biliyor musunuz, partileri dağılmasın diye, bu taktikle erken seçim istiyorlar” dedi.

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2006.

Asrın liderimiz Ankara Sanayi Odası'nda konuştu, “kimse erken seçim beklentisine girmesin, vatana ihanet hesabına fırsat vermeyiz, milletimizin emanetine hıyanet edemeyiz, seçimler yapılmış, millet görevlerini vermiş, evelallah hakkıyla yerine getireceğiz” dedi.

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2007.

Asrın liderimiz sivil toplum örgütlerinin erken seçim istemesine sinirlendi, “ülkemizi erken seçim polemiklerine kurban edersek, milletimize ihanet etmiş oluruz, asıl ihanet-i vataniye budur” dedi.

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2009.

Asrın liderimiz Bursa'da fabrika açılışında konuştu, “erken seçim çığırtkanlığı yapmak vatana ihanettir, çirkin bir yaklaşımdır” dedi.

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2010.

Asrın liderimiz Saraybosna'da konuştu, “bizim muhalefet partileri puslu havayı severler, hemen ortalığı bulandırırlar, erken seçim isterler, erken seçim ekonomiye darbedir, vatana ihanettir” dedi.

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2010.

Asrın liderimiz Yunanistan'a giderken konuştu, “erken seçim ifadesini kitabımızdan silelim, millete ihanet etmeyelim” dedi.

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Asrın liderimiz dünyadan demokrasi örnekleri verdi, “dünyanın gelişmiş ülkelerinde erken seçim diye bir mantık yoktur” dedi.

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2014.

Asrın liderimiz, cumhurbaşkanı seçildikten sonra konuştu, “erken seçim tartışmaları niye gündeme geliyor, merak ediyorum, erken seçim anlayışını vatana ihanet olarak görüyorum” dedi.

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2018.

Asrın liderimize katılıyorum.

İhaneti vataniye içinde olanlara oy vermemek lazım.