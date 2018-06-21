Henüz sandığa gitmedik ama… Çoktan kazandık

Seçimin sonucunu açıklıyorum…

Çoktan kazandık.

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Değerli ağabeyim Uğur Dündar'ın Halk Arenası'nda izliyoruz, Milli Görüşçü hacı amcalar teyzeler, Atatürk tişörtü giymiş gençlerle yan yana oturuyor, Chp'liler “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” diye haykırıyor, Saadet Partililer alkışlarla eşlik ediyor, İzmir Marşı'nı beraber söylüyorlar.

35 senedir bu memlekette gazetecilik yapıyorum, Kıbrıs Barış Harekatı dahil, ben böyle bir şey görmedim.

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Milli Görüşçüler Atatürkçüleri kazandı.

Atatürkçüler Milli Görüşçüleri kazandı.

Açık söylüyorum… “Bu ülkenin kuruluş değerleri, bizim de kuruluş değerlerimizdir, Atatürk kahramandır, Atatürk olmasaydı Cumhuriyet kurulamazdı, Cumhuriyet bütün mazlumların şemsiyesidir, sığındığı limandır” diyen Saadet Partisi genel başkan yardımcısı Birol Aydın, binsin sırtıma, Kabe'ye kadar taşırım.

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“Tek adam rejimi yanlıştır, Tayyip Erdoğan için de yanlıştır, bizim adayımız için de yanlıştır, parti devleti anlayışı sistem olarak yanlıştır, parlamenter sistemi savunan kim olursa olsun biz onu destekleriz, ikinci tura Muharrem İnce kalırsa onu destekleriz, ikinci tura Meral Akşener kalırsa onu destekleriz…”

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Kim diyor bunu?

Hdp sözcüsü Ayhan Bilgen diyor.

Bu mesele işte bu kadar nettir…

Türkiye yakıcı sorunlarını çözecekse, yalakaların liboşların doldurulduğu akil tipler heyetiyle çözemez, Ahmet Şık gibi, Veli Saçılık gibi, Ayhan Bilgen gibi “adil” insanlar heyetiyle çözebilir.

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Hdp'nin TBMM'yi savunmak için gerekirse Chp adayına, gerekirse İyi Parti adayına oy vereceğini cesur ve açık bir dille ifade etmesi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük kazanımlarından biridir.

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Bir kadın, bir anne, Meral Akşener, badem bıyıklı kibir iktidarını dizlerinin üstüne düşürdü, Meral Akşener korkusundan erken bile değil, acil seçim kararı aldılar, Meral Akşener korkusundan kek-püskevit ittifakı kurdular, Meral Akşener korkusundan İyi Parti'yi seçime sokmamaya çalıştılar, Meral Akşener korkusundan tüm medyada sansürlüyorlar, Meral Akşener korkusundan Halk Arenası'nı bile engellemeye kalkıştılar, Meral Akşener korkusundan Akp valileri çöp kamyonuyla yol kapatmaya filan çalışıyor.

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Bir kadın…

Alayının hakkından geldi.

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Fötr, kasket, takke, poşu, börk'ten ibaret olan demokrasi tarihimizde ilk kez “tülbent devrimi” yaşanıyor, Anadolu kadınları çeyiz sandıklarından çıkardıkları umutlarını “tülbent” halinde, “yemeni” halinde, “yazma” halinde Meral Akşener'e uzatıyor.

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Temel Karamollaoğlu'nun 53 senelik eşi Ayşe hanıma, İngiliz kökenli olduğu için dil uzatmaya kalktılar. Ayşe Karamollaoğlu, eşi, kızları, damatları ve torunlarıyla birlikte ramazan bayramında TV5 kanalında programa çıktı.

Ben iddia ediyorum… Ayşe hanımın konuştuğu o program tüm kanallarda yayınlansın, Saadet Partisi en az beş puan fazla oy alır.

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Muharrem İnce'nin eşi Ülkü hanım, hapisteki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak hanımı evinde ziyaret etti.

Başak Demirtaş teşekkür açıklaması yaptı, “siyaset düşmanlık değildir, dostlukları büyütmelidir, her şey oy değildir, insani değerlerimiz oydan kıymetlidir, sayın Erdoğan, sayın Akşener, sayın Karamollaoğlu, sayın Perinçek de gelseler, evimin kapısı her zaman açıktır” dedi.

Ülkü İnce ise, “sayın Emine Erdoğan da aynı durumda olsa, onu da ziyaret ederdim” dedi.

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Ne cumhur ittifakı, ne millet ittifakı…

Kadın ittifakı kazanandır.

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24 Haziran'da yüzde şu alınmış, yüzde bu alınmış, kısmen önemlidir.

Bu toplumsal uzlaşma, bu imece devam ettiği sürece…

Birbirimizi kaybetmediğimiz sürece…

Bugün, yarın, ilelebet kazandık demektir.