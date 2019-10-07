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ABD’li senatörden Türkiye’ye ambargo tehdidi!

Amerikan Senatosu'nda çoğunluk liderliği görevini yürüten Mitch McConnell, Trump'ı Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapmasını engellemesi için uyardı.

21:51 -
Haberler Dünya
ABD’li senatörden Türkiye’ye ambargo tehdidi!

McConnell uyarısında, Türkiye’nin Suriye’deki Amerikan ortaklarına yapacağı müdahale sonrasında dünya tarafından büyük bir izolasyona maruz kalabileceğini belirtti.

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“TÜRKİYE DÜNYA TARAFINDAN İZOLE EDİLEBİLİR”

Trump’ı başkanlık yetkilerini kullanması için uyaran McConnell, “Başkan Trump’ı çok uluslu koalisyonumuzu ayakta tutmak için NATO müttefiki Türkiye ile IŞİD’la mücadele eden ortaklarımız arasındaki çatışmayı önelemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağrıyorum.

Türkiye’nin Suriye’deki ortaklarımızla yaşayacağı çatışma, Türkiye ile ABD arasındaki bağlara zarar verebilir ve Türkiye’nin dünya tarafından büyük bir izolasyona maruz kalmasına neden olabilir” dedi.

ABD çatışma Dünya IŞİD NATO operasyon PKK PYD Suriye Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 21:56 07.10.2019
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