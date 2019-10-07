ABD’li senatörden Türkiye’ye ambargo tehdidi!

McConnell uyarısında, Türkiye’nin Suriye’deki Amerikan ortaklarına yapacağı müdahale sonrasında dünya tarafından büyük bir izolasyona maruz kalabileceğini belirtti.

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“TÜRKİYE DÜNYA TARAFINDAN İZOLE EDİLEBİLİR”

Trump’ı başkanlık yetkilerini kullanması için uyaran McConnell, “Başkan Trump’ı çok uluslu koalisyonumuzu ayakta tutmak için NATO müttefiki Türkiye ile IŞİD’la mücadele eden ortaklarımız arasındaki çatışmayı önelemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağrıyorum.

Türkiye’nin Suriye’deki ortaklarımızla yaşayacağı çatışma, Türkiye ile ABD arasındaki bağlara zarar verebilir ve Türkiye’nin dünya tarafından büyük bir izolasyona maruz kalmasına neden olabilir” dedi.