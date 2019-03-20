Afrika’yı siklon vurdu: Ölü sayısı 1000’e çıkabilir

Afrika’nın güneyinde siklon felaketi yaşanıyor… Bölgede etkisini hızla günlerdir artıran kuvvetli siklonda ölü sayısının 200’e çıktığı açıklandı. Uzmanların ve böglede yaşayanların Idai Siklonu adını verdiği doğa olayı hakkında konuşan Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi televizyonda açıklamalarda bulundu. Nyusi, ölü sayısının 84’ten 200’e çıktığını duyurdu.

Rüzgarın saatte 170 kilometre hızla estiği siklondan Mozambik’le birlikte Zimbabve’nin de felaketi yaşadığı ve yaklaşık 2.6 milyon kişinin etkilendiği ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 5 gün geçmesine rağmen çalışmaların güçlükle devam ettiği belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer en az 400.000 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. Yetkililer ülkenin batısındaki Beira’nın siklon yüzünden büyük zarar gördüğünü ve ölü sayısının 1.000’e çıkabileceğini söyledi.

Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, siklonun Mozambik’te 1.7 milyon, Malavi’de ise 920.000 kişinin yaşadığı bölge üzerinden geçtiğini açıkladı.