Katliamı canlı yayınladı! Cami saldırısında kan donduran görüntü… | Son dakika haberleri

Yeni Zelanda’da cuma namazını hedef alan cami saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Olayda eski asker olduğu iddia edilen saldırganlardan biri, yaptığı katliamı sosyal medyadan canlı yayınladı.

Arabasıyla caminin yakınlarına gelen Brenton Tarrant adlı saldırgan, içeriye girmeden önce kamerayı kendisine çeviriyor, ardından silahlarını alarak camiye doğru ilerliyor.

Girişe geldiği anda ateş etmeye başlayan saldırgan, devamını yayınlamadığımız görüntülerde yaşanan paniğe aldırmadan soğukkanlılıkla kurşun yağdırmaya devam ediyor.

Yeni Zelanda basınındaki haberlere göre Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Öte yandan saldırıyla ilgili 3’ü erkek 4 kişi gözaltına alınırken, katliamı canlı yayınlayan Tarrant’ın yakalanma anının da görüntüleri yayınlandı. Videoda polis ekiplerinin Tarrant’ın aracını çarparak durdurduğu ve yere yatırarak etkisiz hale getirdiği görülüyor. Tarrant’ın saldırıdan önce Twitter’dan 87 sayfalık manifesto yayınladığı öne sürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan saldırganlardan birinin üzerinde intihar yeleği olduğu öğrenildi.

‘EN KARANLIK GÜNLERDEN BİRİ’

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını ve saldırganın güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etmişti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada “her yerde ölen insanlar” gördüğünü belirtti.

Başbakan Jacinda Ardern da düzenlediği basın toplantısında ‘Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.

Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını kaydetti.