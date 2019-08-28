Putin’den Erdoğan’a: Bunu alırsanız, arabayı hediye ederim

Kremlin muhabiri Dmitri Smirnov, Telegram’dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın ‘Aurus’ model limuzininin fiyatını sorduğunu yazdı. Buna göre; Erdoğan, Putin’den 18 milyon ruble (yaklaşık 1.6 milyon Türk lirası) yanıtını alınca “Düşüneceğim” yanıtını verdi.

Dmitriy Smirnov adlı bir başka Rus gazeteci ise, Erdoğan’ın “Ne zaman yapıldı” diye sorduğunu yansıtan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Smirnov’un aktardığına göre; Putin ile Erdoğan arasında ilginç bir konuşma daha yaşandı.

Rus lider, fuarda sergilenen ve başkanlık aracındaki gibi geniş bir oturma alanına sahip 8 milyon dolar değerindeki helikopteri satın alırsa, makam aracını Erdoğan’a hediye edeceğini söylüyor.

Bu sırada gülüşmeler yaşanırken, Rus heyetinden biri ya da tercümanın ise Rusça olarak “Tamam, anlaştık” dediği duyuluyor.