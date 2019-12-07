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Fransa’da eylemler 3’üncü gününde! Ulaşım durdu, kamu hizmetleri aksıyor! Sarı Yelekliler de sokaklarda

Fransa’da hayatı durduran eylemler üçüncü gününde devam ediyor. Ülke genelinde devam eden protestolara yüzbinlerce kişi katılıyor. Devam eden eylemler nedeniyle ulaşım durdu, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Paris'te metro seferlerinin yapılamaması turistleri mağdur ederken protestolara Sarı Yeleklilerin de katıldığı belirtildi. Öte yandan eylemlere müdahalede bulunan polisler orantısız şiddet kullandığı gerekçesiyle tepki aldı.

20:53 -
Haberler Dünya
Fransa’da eylemler 3’üncü gününde! Ulaşım durdu, kamu hizmetleri aksıyor! Sarı Yelekliler de sokaklarda

Ülke genelinde blokaj ve iş bırakma nedeniyle ulaşım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerde aksamalar yaşanıyor.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna yönelik protestolar ve grevler 3. gününde devam ediyor.

 

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İlk gün 800 bin kişinin katıldığı protestolar ve çok sayıda sektör çalışanının iş bırakması nedeniyle hayatı durduran grev bugün de sürüyor.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

ULAŞIM DURDU

Ülkedeki tren seferleri büyük ölçüde durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor.

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Ülke genelindeki yol kapatma eylemleri de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

BAŞKENTTE METRO SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Başkent Paris'te metro seferlerinin büyük ölçüde yapılamaması nedeniyle vatandaşlar ve turistler mağdur oldu.

 

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Louvre Müzesi ve Eyfel Kulesi gibi turistik yerler, ziyaretçi kabul etmekte zorlanıyor.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

SARI YELEKLİLER DE KATILIYOR

Sarı yelekliler de emeklilik reformu protestolarına destek vererek sokaklara döküldü.

 

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Öte yandan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

POLİSE ‘ORANTISIZ GÜÇ’ TEPKİSİ

Fransa’daki gösterilerde güvenlik güçleri, orantısız şiddet uygulandığı gerekçesiyle tepki aldı.

 

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Başta Paris’te olmak üzere Fransa’daki emeklilik reformunu protesto eden on binlerce gösterici ile polis arasında yer yer arbedeler yaşanmıştı.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

BİRİ TÜRK 3 GAZETECİ YARALANDI

Göstericilerin çevreye zarar vermesi ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu polis müdahalede bulunmuş ve biri Türk toplamda 3 gazeteci yaralanmıştı.

 

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Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

REFORM NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor ve çoğu sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

 

AA – Fransa’da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarını protesto etmek için başkent Paris’te yeniden sokağa çıktı.

 

GREVE KİMLER KATILIYOR?

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor. AA

 

 

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Son güncelleme: 21:10 07.12.2019
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