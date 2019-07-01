İngiliz Financial Times, Fatih’e gidip seçim analizi yaptı

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, 23 Haziran İstanbul seçimi sonrasında kapsamlı bir analiz hazırladı. Laura Pitel ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, “Fatih bölgesinin kaybedilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı karşıya kalacağı zorlukların boyutunu gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

Gazete, “Fatih, Fatih Camisi’nin gölgesi altında on yıllardır Recep Tayyip Erdoğan ve siyasetinin kalesi konumundaydı fakat Cumhurbaşkanı’nın eski kalesi bir başkaldırı yaşıyor. Konstantinopolis’i fetheden Osmanlı hükümdarının adını alan tarihi bölge İstanbul seçimlerinde laik muhalefetin oldu. Yollarda ve parklarda yeni sosyal demokrat belediye başkanı İmamoğlu’nun teşekkür afişleri var. Fatih, İmamoplu’nun partisi CHP’nin yıllardır zorlandığı bir yer. Mahallenin arka sokaklarında dini kurumlar var ve duvarlarda geçen ay yaşamını yitiren Müslüman Kardeşler’in eski lideri Muhammed Mursi’nin grafitisi var. Burası CHP’nin doğal alanı değildi fakat Pazar günü bölge CHP’ye destek vererek 300 oy gibi bir farkla İmamoğlu’nu seçti” ifadesini kullanıyor.

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Fatih’te bazı seçmenle konuşan gazete bunlara da sayfasında yer verdi. Gazeteye konuşan ve geçmişte AKP’ye oy verdiğini söyleyen 44 yaşındaki Hatice isimli bir kadın, “İnsanlar haklı olanın yanında yer aldı” ifadesini kullanırken, Metin Göktaş isimli bir kafe işletmecisi, “Hiçbir şey seçimlerin tekrarlanmasında yapılan adaletsizlik duygusu kadar önemli değildi. Bence Recep Tayyip Erdoğan, seçmenden uzaklaştı. Her zaman terörizmden konuşuyor ve diğer konuları anlatıyor” yorumunu yaptı.

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Yerel seçimlerde ilk olarak AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a oy verdiğini fakat 23 Haziran’da sandığa gitmediğini söyleyen Emrah Süer, ekonomik gidişattan memnun olmadığını söyledi. Gazeteye konuşan Süer, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın performansından memnun olmadığını dile getirirken, “Beni o pozisyona getirseler daha iyi iş çıkarırdım” dedi. Financial Times, “Artan enflasyon ve özellikle Suriyeli mültecilerden dolayı artan yüksek işsizlik sosyal bir ayrım yaratıyor. Ekonomik düşüş AKP için kritik bir zayıflık yaratıyor. Fakat uzmanlar partinin İstanbul’un kontrolünü yitirmediğini ve Fatih gibi yerlerin değişmeyeceğini söylüyor” yorumunu yaptı.

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MUHAFAZAKAR AİLELERİN CHP İMAJI DEĞİŞTİ

Gazete, “İmamoğlu sadece CHP seçmeninden değil, Kürt azınlık ve sağcı milliyetçilerden de oy aldı” ifadesini kullandı. Gazeteye konuşan 34 yaşındaki bir mağaza çalışanı Zeynep Yavuz, İmamoğlu’nun toplumun her kesimini kapsayan bir kampanya yaptığını ve yerel sorunlara odaklanmasının oy vermesinde etkili olduğunu söylüyor. Fatih’te doğup büyüyen Yavuz, bu yaklaşımın bölgede yaşayan muhafazakar ailelerde CHP’nin imajını değiştirdiğini söyledi. Yavuz, “O bizim arkamızda. İmamoğlu’na oy verdim ve bundan pişmanlık duymuyorum” dedi.

Gazete, belediye başkanlarının yetkilerinin sınırlandırılmasını öngören değişikliğin de Fatih’te ters teptiğini okuyucularına aktardı. Fatih’te yaşayan bazı insanların bu durumdan memnun olmadığını yazan gazete, “Hatta AKP seçmenleri bir İmamoğlu’nun başarılı olmasını istiyor” yorumunu yapıyor. Gazeteye konuşan 45 yaşındaki dükkan sahibi İbrahim Baran, “Birlikte çalışmalıyız. Umarım başarılı olur, eğer o kadar oy aldıysa bu görevi hak etmiştir” dedi.