İsrail’de kritik gün: ‘Bıkkın’lar sonucu etkileyecek mi?

İsrail’de bir yıl içerisinde ilk kez ikinci erken genel seçimler yapılıyor. Seçimlerde 31 parti yarışıyor.

Nisan ayındaki seçimlerin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın askerlik yasasındaki ısrarı nedeniyle koalisyon hükümeti kurmayı başaramamıştı.

Netanyahu sağ partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışıyordu. Fakat aşırı sağcı İsrail Evimiz Partisi lideri Lieberman, ultra-Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin de askere alınmasına ilişkin bir yasanın çıkarılmaması halinde, koalisyonda yer almayı reddetti.

Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu. Bunun üzerine parlamento Netanyahu’nun öncülüğünde erken seçim kararı aldı.

Seçim barajının düşük olduğu İsrail’deki siyasi sisteme göre, tek bir partinin 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) çoğunluğunu elde etmesi oldukça nadir.

ANKETLER NE DİYOR?

‘Bibi’ lakaplı Netanyahu’nun partisi Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifak’ı, nisan ayındaki seçimlerde olduğu gibi başa baş gidiyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre; nisan ayındaki seçimlerde her iki parti de 35’er sandalye kazandı.

Lieberman’ın duruşu ise ona bu seçimlerde özellikle seküler seçmenden oy kazandırmışa benziyor ve bir önceki seçimlerden daha fazla oy alması ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Bir zamanlar Netanyahu’nun müttefiki, şimdi ise rakibi olan Lieberman’ın, iktidarı belirleyen kişi olması bekleniyor.

Irkçı görüşleriyle bilinen ve tüm Filistinlilerin ülkeden çıkarılmasını talep eden aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi’nin de parlamentoya girebileceği kaydediliyor.

Parti, nisan ayındaki seçimde aşırı ırkçı görüşleriyle bilinen Yahudi Evi ve Milli Birlik partileriyle “Sağ Birlik” ittifakını kurmuş; ittifak barajı geçmiş ama sandalye sayısı 5’te kalmıştı.

TEPKİ ÇEKEN VAAT

Seçmenlerdeki bıkkınlığın sandığa yansıyarak alışılmadık bir şekilde seçime katılım oranını düşürmesi bekleniyor.

Netanyahu, tekrar seçilmesi halinde Batı Şeria’daki El Halil’de Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri ve Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceğini duyurarak, buna yönelik bir hamlede bulunmuştu.

Netanyahu’nun bu vaadi başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti.

69 yaşındaki Netanyahu, Likud Partisi’nin seçimi kazanması durumunda beşinci kez iktidara gelecek.