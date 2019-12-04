NATO zirvesinde neler oldu?

NATO’nun Londra zirvesi sona erdi. Türkiye, zirve öncesinde “PYD/YPG’nin terör örgütü sayılmasına ilişkin” sunduğu planın veto edilmesi üzerine, NATO’nun Baltık ülkeleri savunma planına “veto koyduğunu” açıklamıştı. Londra zirvesinde bu veto kaldırıldı. Ancak Türkiye’nin, vetoyu kaldırmak karşılığında ne aldığına ilişkin herhangi bir detay ortaya çıkmadı. Veto koyulmasına neden olan, “PYD/YPG’nin terör örgütü sayılması” konusunda ise, Londra zirvesi sonucunda yayınlanan bildiride herhangi bir ibare yer almadı. Zirve sonuç bildirisinde sadece İttifak’ın “terörizmin her türlü formuyla mücadeleye devam edeceği” gibi genel bir ifade kullanılması dikkat çekti.

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NATO GENEL SEKRETERİ: KONUŞULMADI…

NATO Genel Sekreteri Stoltengerg, zirve sonunda yaptığı açıklamada, NATO'nun YPG'yi nasıl nitelemesi gerektiği konusunu görüşmediklerini söyledi. Türkiye’nin veto ettiği Baltık planının içinde yer alan Litvanya’nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ise, Türkiye’nin veto hakkını kullanmaması karşılığında bir talepte bulunmadığını açıkladı. “Kimse bizden bir şey istemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği dayanışmadan dolayı hepimiz teşekkür ettik” dedi.

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TRUMP’IN İSTEDİĞİ OLDU, ÇİN TEHDİT SAYILDI

NATO zirve sonuç bildirisinde en dikkat çeken bölüm ise Çin’e ilişkin paragraf oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le son dönemde “ticaret savaşı” başlatmıştı. ABD’nin bu politikası NATO sonuç bildirisine de yansıdı. Sonuç bildirisinde ilk kez NATO’nun Çin’e karşı “hep birlikte karşı durması” ifadesi yer aldı. Bildiride, “Çin’in büyüyen etkisi ve uluslararası politikaları hem fırsat hem de meydan okuma barındırıyor. Bunlara karşı İttifak olarak hep birlikte hareket etmemiz gerekir” ifadesi kullanıldı.

NATO BİLDİRİSİNDE “5G” SÜRPRİZİ

NATO bildirisinden bir de “5G” sürprizi çıktı. ABD Başkanı Trump, son dönemde NATO’nun Avrupalı üyeleri ile, 5G iletişim teknolojisine geçişe “Çin’in dahil edilmesi” konusunda büyük tartışma yaşıyordu. Özellikle Almanya’nın 5G teknolojisine geçişte Çinli Huawei firmasının altyapı ürünlerinin kullanılması konusundaki yaklaşımı, Trump’ın büyük tepkisini çekmişti. Almanya ile ABD arasında bu konuda kamuoyuna açık bir tartışma da yaşanmıştı. NATO Londra zirve toplantısı sonuç bildirisine bu konuda da girdi. Çin’in yükselmesinin yarattığı sıkıntılara ilişkin bildiri paragrafına, NATO üyesi ülkeler ve ortakların “5G teknolojisine geçişte “güvenli ve esnek sistemlere güvenmeleri gerektiği” ifadesi yer aldı.