Son dakika… Bomba haber: Kritik isim İstanbul’da ölü bulundu

Sosyal medyaya yansıyan ilk haberler, eski İngiliz istihbarat (MI6) subayı olan Le Mesurier’in öldürüldüğü yönündeydi.

Sozcu.com.tr‘ye bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynakları, Mesurier’in Beyoğlu ilçesindeki bir evde ölü bulunduğunu belirtti.

Söz konusu kaynaklar, ilk bulguların James Gustaf Edward Le Mesurier’in intihar ettiği yolunda olduğunu aktardı.

Suriye’de muhaliflerin ve Türkiye’nin kontrolündeki alanlarda sivil savunma faaliyeti gösterdiğini savunan Beyaz Baretliler, Rusya, İran ve Şam rejimi tarafından dezenformasyon yaymakla suçlanıyor.