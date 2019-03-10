Son dakika… Etiyopya’da uçak düştü

Etiyopya’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye hareket eden yolcu uçağı düştü.
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa yakınlarında düştüğü açıklanan Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının Boeing 737 model olduğu belirtildi.
İsmini açıklamak istemeyen bir Etiyopya Havayolları yetkilisi uçağın sabah saatlerinde düştüğünü doğruladı. Yetkili kişi kazanın yerel saatle 8:44’te gerçekleştiğini açıklarken kazanın sebebine dair bir açıklamada bulunmadı.
Etiyopya Başbakanı, Twitter hesabı üzerinden uçakta yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.
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