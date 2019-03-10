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Son dakika… Etiyopya’da uçak düştü

Etiyopya Havayolları'na ait bir uçak 149 yolcu ve 8 mürettebatla düştü. Havayolu şirketi resmi olarak açıklama yapmazken, Etiyopya Başbakanı, kazayı doğrulayarak, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı mesajını iletti. Kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçağın Boeing 737 model olduğu belirtildi.

11:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Etiyopya’da uçak düştü

Etiyopya’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye hareket eden yolcu uçağı düştü.

Addis Ababa’dan Nairobi’ye hareket eden uçağın kalkıştan sadece 6 dakika sonra düştüğü belirtildi.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa yakınlarında düştüğü açıklanan Etiyopya Havayolları’na ait yolcu uçağının Boeing 737 model olduğu belirtildi.

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İsmini açıklamak istemeyen bir Etiyopya Havayolları yetkilisi uçağın sabah saatlerinde düştüğünü doğruladı. Yetkili kişi kazanın yerel saatle 8:44’te gerçekleştiğini açıklarken kazanın sebebine dair bir açıklamada bulunmadı.

Etiyopya Başbakanı, Twitter hesabı üzerinden uçakta yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı dileklerini iletti.

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Son güncelleme: android-time 11:42 10.03.2019
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