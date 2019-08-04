Son dakika… Komşudan tansiyon yükselten hamle: Bir gemiye el koydu

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’nin geçtiğimiz aylarda ayrılmasının ardından gerilen Washington-Tahran hattında sıcak bir gerilim yaşandı. ABD’nin yaptırım uygulamaya başlamasının ardından İran, bölgedeki deniz taşımacılığını engellemiş ve İngiliz bandıralı bir gemiye el koymuştu.

Bunun üzerine ABD önderliğinde İngiltere ve Fransa, İran’a büyük tepki göstermiş ve bölgeye savaş gemisi gönderme kararı almıştı. Bölgede bunlar yaşanırken bugün İran medyası, İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı bir haber ile adeta ortalığı karıştırdı.

İran basınında, Tahran yönetiminin körfezde seyreden yabancı bandıralı bir tankere el koyduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, “İran bazı arap ülkelerine yakıt kaçıran bir tankere el koydu” ifadesi kullanıldı.

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