Son dakika… Komşu’yu ayağa kaldıran harita: Türk diplomatın paylaşımı ayaklandırdı

Yunanistan’da gündem Türk diplomat Çağatay Erciyes’in bugün Twitter’da paylaştığı bir harita… Çağatay Twitter’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sınırlarını gösteren bir harita paylaştı. Haritadaki A ve B noktaları arasındaki bölümün Türkiye ile KKTC arasında yapılan anlaşmayla oluştuğunu, C-D-E hattındaki sınırın ise Türkiye ile Mısır’ın arasında yapılan anlaşmayla şekillendiği gösteriliyor.

Haritada E ve F noktaları arasındaki bölümün ise Libya ile geçen hafta imzalanan protokol sonrasında böyle bir tablo oluştuğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu harita Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Son günlerde Türkiye ile yaşanan gerilimi haberleştirerek okuyucularına aktaran Yunan basını bu haritaya geniş yer ayırdı.

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Aralarında İngilizce yayın yapan Ekathimerini’nin de olduğu Kathimerini, Ta Nea ve Sigma Live gibi gazete ve internet siteleri haritanın detaylarını okuyucularıyla paylaştı. Ta Nea, “Türkiye’nin Libya ile yapılan anlaşma sonrasında şekillenen yeni provokatif haritası” başlığını kullanırken, Sigma Live, “İşte Türkiye-Libya anlaşmasının provokatif haritası” başlığıyla gelişmeyi okuyucularına aktardı.

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