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Korku filmi gibi: Sahile vuran gemiden 5 ceset iki kesik kafa çıktı

Japonya'nın kuzeybatısındaki Sado Adası sahillerine bir gemi vurdu. Üzerinde Kuzey Kore'ye ait ibarelerin yer aldığı ve oldukça hasar görmüş gemiyi inceleyen yetkililer ise gördüklerine inanamadı. Yerel basının "hayalet gemi" diye tanımladığı gemide çok sayıda ceset ve uzuv bulundu.

Sozcu.com.tr
07:41 -
Haberler Dünya
Korku filmi gibi: Sahile vuran gemiden 5 ceset iki kesik kafa çıktı

Japon makamlar, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası’na oldukça hasar görmüş bir geminin vurduğunu duyurdu. Cuma akşam saatlerinde yaşanan olay Cumartesi günü kamuoyuna duyurulurken gemide inceleme yapan yetkililer korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Üzerinde Kuzey Kore’ye ait ifadelerin yer aldığı gemiyi inceleyen yetkililer gemide 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Japon makamları gemide iki adet kesik insan kafası bulunduğunu da duyurdu. Yetkililer kesik kafaların kime ait olduğunun henüz tespit edilemediğini açıklarken yerel basın, “Bulunan cesetler ve kafaların kemikleri gözüküyordu. Bu kişiler uzun süre denizde mahsur kalmış olmalılar” açıklamasını yaptı.

Yetkililer gemide bulunan kişilerin büyük olasılıkla Kuzey Kore vatandaşı olduğunu duyurdu.

Cuma Cumartesi Japonya Kore Kuzey Kore son dakika
Son güncelleme: 07:45 29.12.2019
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