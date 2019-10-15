Son dakika… Trump’tan terör örgütü YPG elebaşına telefon

ABD Başkanı Trump, önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ardından da PKK/YPG’li terörist Ferhat Abdi Şirin ile telefonla görüştü.

Bu bilgiyi ise Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lyndsey Graham açıkladı. Graham, her iki telefon görüşmesinde de Trump'ın yanında olduğunu açıklayarak, “ABD Başkanı, ateşkes yapmaya çalışıyor” dedi.

Graham, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'a şu mesajları verdiğini açıkladı:

* Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu müdahalenin ABD’de hiç destek bulmadığını, bölge için istikrarsızlığı artırdığını, IŞİD’e karşı elde ettiğimiz başarıyı tehlikeye attığını ve eninde sonunda İran’ın işine yarayacağını net bir şekilde dile getirdi

* Başkan, Türk yetkililere, Kobani’ye yapılacak herhangi bir saldırının uluslararası alanda büyük öfkeye yol açacağını açıkça söyledi.

PKK’LI TERÖRİSTE MESAJ

Senatör Graham, Trump'ın telefonla görüştüğü PKK’lı teröriste ise şu mesajları verdiğini açıkladı

* Türkiye'nin operasyonunu engellemek için elimden geleni yapıyorum.

* IŞİD'li mahkûmları serbest bırakmayın.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadığı ve Trump döneminde de bir süre görevine devam edip 31 Aralık 2018’de istifa eden Brett McGurk de Ferhat Abdi Şahin ile yüz yüze görüşmüştü.

Ankara Yönetimi bu temasa çok sert tepki gösterirken, ABD’li üst düzey komutanlar daha sonra da birçok kez PKK’lı teröristle temasa geçmişti.

Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015’ten beri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘en çok aranan teröristler listesi’nin kırmızı kategorisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Bakanlık bu terörist için 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini açıklamıştı.