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Son dakika: Türk pilotların ABD’deki F-35 eğitimi durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında 8 nisan’da Rusya’da yapılacak kritik zirve toplantısı öncesinde, ABD yönetimi S-400’lerden vazgeçmesi konusunda Ankara’yı sıkıştırıyor.

Zeynep GÜRCANLI
17:32 -
Haberler Dünya
Son dakika: Türk pilotların ABD’deki F-35 eğitimi durduruldu

Türkiye'de yerel seçimlerin yapıldığı gün, F-35 savaş uçaklarının yedek parçalarının sevkiyatını durdurduğunu açıklayan ABD Savunma Bakanlığı, şimdi de halen Türk savaş pilotlarının ABD'nin Arizona eyaletinde devam eden F-35 eğitimini askıya aldı.

ABD'nin bu son hamlesi, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komistesi Başkanı Oklahoma Senatörü James İnhofe tarafından açıklandı.

İnhofe, ABD Senatosu'nda Amerikan ordusunda üst düzey görevlere atanan generallerin onay toplantısında yaptığı açıklamada, Türk savaş pilotlarının F-35 uçaklarını kullanmak üzere ABD'de görmekte oldukları eğitiminin durdurulduğunu söyledi.

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ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNE GÜNLER KALA

ABD'nin bu adımları, 8 Nisan'da gerçekleşen Erdoğan-Putin zirvesinden sadece günler önce yapması, Ankara'ya Rus üretimi S-400 füzelerinin alım sürecine devam etmesi halinde, Washington'nun da yaptırım konusunda ciddi olduğunu göstermek adına attığı yorumları yapıldı.

ABD, Türkiye'ye S-400'leri almakta ısrar etmesi halinde, yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Washington, S-400'lerden vazgeçmesi karşılğında Türkiye'ye benzer özellikler içeren Patriot füzeleri satmayı önermiş, Patriotların fiyatında indirim yapmış, erken teslimat sözü vermişti. Ancak ABD'nin bu satış önerisi için koyduğu ve Ankara'nın yanıtını beklediği son tarih 18 Mart'ta dolmuştu.

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Son güncelleme: android-time 18:26 02.04.2019
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