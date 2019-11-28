Son dakika… Türk yetkili Reuters’a konuştu, krizi ifşa etti

Türk bir diplomata dayandırılan haberde, Ankara’nın Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’ye karşı verdiği mücadelede daha fazla destek alamadığı takdirde, İttikaf’ın Baltıklar ve Polonya için yaptığı plana destek vermeyeceği belirtildi.

Haberde adı açıklanmayan Türk kaynak, NATO’nun bu yıl Türkiye’nin savunmasına yönelik plana destek vermeyi kabul ettiğini söyledi.

Kaynağa göre; bu planda PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin terör örgütü olarak tanımlanması da vardı, fakat Washington desteğini geri çekti ve sonrasında diğer ülkeler de buna karşı çıktı.

Türk diplomat, “Bu yüzden, bizimki (savunma planı) yayınlanmazsa, diğerinin de (Baltık ve Polonya) yayınlanmasına izin vermeyeceğiz. Bizden Baltık planının yayınlanmasını isteyenler, bizimki için de aynı duyarlılığı göstermek zorunda” ifadelerini kullandı.

İttifak’ın elçileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da gelecek hafta başlayacak NATO Zirvesi öncesi, bir Rus saldırısı vuku bulduğu takdirde Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın korunmasına yönelik askeri plan için 29 NATO üyesi ülkenin resmi desteğini almaya çalışıyor.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ MACRON ATEŞLEDİ

Geçen ay Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine verdiği bir mülakatta çok tartışılan ifadeler kullanmıştı.

Fransa lideri, “Şu an yaşadığımız şey NATO'nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” demişti.

Macron, Türkiye’nin güney sınırında terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı da “Bir diğer NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek eleştirmişti.

MERKEL: TÜRKİYE NATO ÜYESİ KALMALI

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Parlamento’da yaptığı konuşmada Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışılmasına son noktayı koymuştu.

Merkel, “Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar alevlendiğinde ABD artık otomatik olarak sorumluluk almıyor. Jeostratejik öneme sahip Türkiye, partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı” ifadelerini kullanmıştı.