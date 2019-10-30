Son dakika… Türkiye karşıtı tasarıya çekimser kaldı: Siyasi bir savaşta sopa olarak kullanılmamalı

Minnesota’yı temsilen Demokrat Parti sıralarından Temsilciler Meclisi’ne giren Omar, 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak nitelendiren karar tasarısına destek vermeyip çekimser kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

Tasarıya aleyhte oy kullanmamasına karşın tepki toplayan Omar, Amerikan yayın kuruluşu CNN’e çekimser kalmasının gerekçelerini açıklayan bir not gönderdi.

Bilhassa etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlâllerine yönelik hesap verme zorunluluğunun çok önemli olduğuna inandığının altını çizen Omar, şu ifadeleri kullandı:

“Fakat soykırıma yönelik hesap verebilirlik ve tanınma, siyasi bir savaşta sopa olarak kullanılmamalı. Bunun, jeopolitiğin itip kakması dışında akademik bir mutabakata dayanması gerekiyor.”

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HOLOKOST’LA AYNI KEFEYE KOYDU

Somali asıllı Omar, 1915 olaylarını Yahudi Soykırımı (Holokost) ile aynı kefede değerlendirdiğini açık eden notuna şöyle devam etti:

“İnsanlığa karşı işlenen tarihi suçlara ilişkin hakiki bir kabul, transatlantik köle ticareti ve bu ülkede yüz milyonlarca yerli insanın canını almış Yerli Amerikalı soykırımı gibi daha önceki toplu katliamlarla birlikte, 20’nci yüzyılın iki menfur soykırımını da içermek zorundadır.”

BAŞKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ ‘HAYIR’ DEDİ

Öte yandan, tasarıya aleyhte oy kullanan 11 Cumhuriyetçi temsilci arasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kardeşi de yer aldı.

Indiana Temsilcisi Greg Pence, “Başkan’a ve yönetime Türkiye konusunda ne yapacaklarını bildiğine dair çok güvenim var ve karışmak istemiyorum” ifadesini kullandı.