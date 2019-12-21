Son dakika… Ülke şokta… Uçak düştü, iş insanları da içindeydi

Ülkenin doğusundaki Guasipati Havalimanı’ndan kalkan Beechcraft 100 King Air tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, başkent Caracas’ın güneyinde Oscar Machado Zuloaga Havalimanı yakınındaki ormanlık alana düştü.

İniş öncesi meydana gelen kazada üç mürettebat ve altı yolcudan kurtulan olmadı. Başsavcı Tarek William Saab, Caracas’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, kazayı araştırması için birii havacılık uzmanı iki savcının görevlendirildiğini duyurdu.

Yerel basında yer alan bazı haberlerde ise uçakta hükümete yakın iş adamlarının bulunduğu kaydedildi.

‘ALTIN TAŞIYORDU’ İDDİASI

Muhalif Ulusal Meclis’in (AN) İtalya'da bulunan milletvekillerinden Americo de Grazia ise uçağın altın taşıdığını iddia etti.

Grazia, kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido ve lideri Leopoldo Lopez'in başkent Caracas’ta 30 Nisan’da denediği başarısız askeri kalkışmaya katılmış ve aynı gün İtalya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne kaçmıştı.

Grazia ve beraberindeki diğer milletvekili Mariela Magallanes daha sonra İtalya’ya gitmişti. (AA)