Uçaktan atlayan üniversitelinin cesedi bulundu

19 yaşındaki Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç kadın 25 Temmuz’dan bu yana aranıyordu.

Yerel polis müdürü Sinola Nomenjahary, Cutland’ın cesedinin kırsal bir bölgede bulunduğunu doğruladı.

Yetkililer soruşturma sonucusunda Cutland’ın araştırma projesi ile ilgili hayal kırıklığı yaşadığının öğrenildiğini aktarıyor.

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OLAY NASIL YAŞANDI

BBC Türkçe’nin haberine göre; Ceesna tipi uçaktaki diğer iki tanığın ifadelerine göre ise, Cutland uçak havadayken kapıyı açarak kendisini boşluğa bıraktı.

Uçak içindeki bir aile yakını ve hatta pilot da genç kızın atlamasını engellemeye çalıştı.

Uçakta bulunan Ruth Johnson isimli aile dostu kadının, 19 yaşındaki Alana Cutland’ın ruh sağlığından endişe duyan ailesi tarafından Ada’ya gönderildiği de aktarılıyor.

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Genç araştırmacı, Ada’nın kuzeyindeki Anjajavy’den havalandıktan 10 dakika sonra uçaktan düşmüştü.

Cutland’ın İngiltere’de yaşayan ailesi, doğa bilimleri fakültesi öğrencisi olan kızlarının ölümü ile ilgili, “Madagaskar’daki geziye büyük heyecanla gitti” açıklamasını yapmıştı.