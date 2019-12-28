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Ülke istihbaratının kalbinde büyük skandal! Kat planları kayboldu

İngiliz istihbarat birimi MI6'in merkez binasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında kat planlarının kaybolduğu ortaya çıktı.

18:01 -
Haberler Dünya
Ülke istihbaratının kalbinde büyük skandal! Kat planları kayboldu

İngiltere’nin en aktif istihbarat servislerinden biri olan MI6’in genel merkezinde yapılan yenileme çalışmaları sırasında kat planlarının müteahhit firma tarafından kaybedildiği belirtildi.

BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

The Sun’da yer alan habere göre müteahhit firma Balfour Beatty’de çalışan işçiler olayın ardından bina içerisinde gözaltına alındı.

Binaya giriş çıkışların kapatıldığı belirtilen haberde hassas dökümanların kaybolmasıyla ilgili büyük sorumsuzluk yorumu yapıldı.

Adı açıklanmayan bir yetkilinin belgelerle ilgili “Belgeler teröristler ya da düşman ajanlar için altın değerinde” ifadesini kullandığı belirtildi.

Olayla ilgili müteahhit firma ya da resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

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