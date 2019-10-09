2020 LGS zor olacak! LGS’ye girecek öğrencileri neler bekliyor?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, sınava girecek öğrencilerin mutlaka belli bir program dahilinde sınava hazırlanmasını öneriyor. İşte detaylar;

“Birincisi; bu yıl LGS’ye girecek öğrenci sayısı geçen yıla göre yaklaşık 500 bin artacak. 1 milyon 500 bine ulaşacak. (8.sınıfı bitiren öğrenci sayısı MEB istatistiklerine göre 1.687,879’dur.) ancak sınavla öğrenci alacak okul kontenjanlarının artıp artmayacağını bilmiyoruz. Sınava girecek aday sayısının artması doğal olarak öğrencilerin daha sıkı hazırlık yapmalarını gerektiriyor. Bu arada yerleştirmenin sağlıklı yapılabilmesi için soruların zorlaştırılması gerekeceğini de unutmayalım.

ÖĞRENCİLER SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

Bilinçli çalışmak, sınava gireceğiniz derslerle ilgili konuları hakim olmayı gerektirir, çalışırken öncelikle konuyu öğrenmek olsun.

Sizi geliştirecek olan testlerde yanlış yaptığınız soruların doğru çözümünü öğrenmek olacaktır, her yapamadığınız sorunun doğru çözümünü mutlaka ama mutlaka öğrenin.

Rastgele değil belirlediğiniz çalışma programına göre çalışın. Ne zaman ne çalışacağınızı bilirseniz panik yaşamazsınız, kendinize güveniniz artar.

Unutmak öğrenmenin ikiz kardeşidir, unutmamak için çalışma programınızda haftalık ve aylık tekrar yapmayı unutmayınız.

Çözemediğiniz soruları sormaktan çekinmeyiniz. Çalışan ve soru soran öğrenciye her öğretmen destek olur.

2020’DE YENİ LİSE PROGRAMINA GEÇİLİYOR

Öğrencileri bekleyen ikinci durum ise önümüzdeki öğretim yılında liselerde yeni öğretim programına geçilecek olması. Yeni programın tüm detayları belli olmamakla birlikte Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin programında değişiklik görülmüyor. Anadolu liselerinde zorunlu ders sayısı azaltılarak seçmeli derslere ağırlık veriliyor. Anadolu liselerinde ders seçme sistemine geçilecek olması öğrencilerin üniversiteye ve mesleğe yönelik hedeflerini çok erken belirlemelerini gerektirecek. Mesleki ve teknik liselerde ise alan seçimi 9.sınıfın başına alınıyor. Bu durum meslek liselerinde 10.sınıfın sonuna kadar farklı bir tür liseye geçme şansının ortadan kalkması demektir.

Ortaöğretim (lise) programlarında yapılması düşünülen değişiklik, okul türleri arasında geçişleri zorlaştıracak gibi görünüyor. Bu nedenle de öğrencilerin devam edebilecekleri lise türleri ile ilgili şimdiden sıkı bir araştırma yapmaları gerekiyor.

Okul türleri ile ilgili araştırma yaparken yeni ortaöğretim tasarımı ile ilgili MEB’in yaptığı yayınları okumayı ve yaptığı açıklamaları takip etmeyi ihmal etmeyiniz.

ÖĞRENCİLERİ ZOR BİR SINAV ZOR BİR TERCİH DÖNEMİ BEKLİYOR

Kısaca bu yıl 8.sınıfı bitirecek öğrencileri zor bir sınav, zorlu bir tercih ve geçiş dönemi bekliyor. Bu yıl öğrenciler velilerin desteğine daha çok ihtiyacı var. Anne babaların çocuklarını desteklemek için daha yapıcı, motive edici ve destekleyici tutum sergilemeleri gerekiyor. Çocukları ile konuşarak onların kendilerinden beklentilerini öğrenerek yardımcı olmaya çalışmaları gerekecek. Ayrıca yeni lise sitemi ile ilgili araştırmalar da en çok velilerin görevi olmalıdır.