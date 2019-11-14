İlk ara tatil ne zaman? Veli ve öğrencilere ara tatil önerileri…

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği ilk ara tatil için geri sayım başladı. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunacak. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz da ilk ara tatille ilgili öğrenci ve velilere önemli tavsiyeler verdi.

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE ARA TATİL ÖNERİLERİ

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “öğrenciler 18 -24 Kasım arasında yapılacak ara tatili tembel tembel yatarak geçirmemeli. Tatil de mutlaka çeşitli etkinliklere katılsınlar.” Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz’dan velilere tavsiyeler…

Tatil denince hiç kimsenin aklına ne bütün gün tembel tembel yatmak ne de bütün gün oyun oynamak geldiğini sanmıyorum. Hiçbir öğrenci için içi çeşitli aktivitelerle dolu olmayan bir tatil, tatil değildir.

Tüm tatillerin vazgeçilmezleri; kitap okuma, sinemaya-tiyatroya gitmek, müze gezmek, doğa gezisi yapmak, aile üyelerinin birlikte katıldığı bir etkinlik yapmak olarak sıralanabilir. Bu etkinliklere ek olarak öğrencilerin kendi becerilerinin farkına varmasını sağlayacak etkinlikler aynı zamanda düşünme becerilerini de güçlendirecektir. Örneğin; veliler çocuklarını çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına götürebilirler. Çeşitli internet sitelerinden beceri etkinlikleri araştırılıp öğrencinin yapması sağlanabilir.

Ara tatilden etkin şekilde yararlanabilmek için, ailenin de katılımıyla her gün yapılacak tüm etkinliklerin yer aldığı haftalık etkinlik programı yapmak ve programı aksatmadan uygulamak gerekmektedir. Bu çalışma öğrencinin amaç belirleme ve amacına odaklanma becerisini geliştirecektir.

Haftalık programda günün hangi saatlerinin oyuna ve arkadaşlarla buluşmaya ayrılacağını belirlemek de unutulmamalıdır. Havaların izin verdiği ölçüde açık havada oyun oynamak ve arkadaşlarla buluşmak ruhsal ve bedensel sağlıklarını da olumlu yönde etkileyecektir.

Gelecekte başarılı olabilmeleri için günümüz çocuklarının akademik ve sosyal-duygusal becerilerini geliştirmemiz hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla ara tatilde çocuklarımızın büyük çoğunluğunda karşılaştığımız sosyal duygusal beceri eksiklerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor. Çocuklara sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerilerini geliştirmek için bir iş ya da etkinliği sonuna kadar sabrederek yapabilmelerini gerektiren görevler verilebilir. Örneğin öğrenciye odasının temizliği ve düzeni ile ilgili sorumluluk verilebileceği gibi sene başından ara tatile kadar işlenmiş konulardan eksiği olan öğrencilerin tekrar programı hazırlayıp uygulamaları istenebilir. Bu arada 8.,11.ve 12.sınıfların hiç aksatmadan sınav hazırlığını sürdürmeleri gerekmektedir.

Çocuklarının eğitimini desteklemek isteyen velilerin, bu soruların cevabını bilmeleri gerekiyor.

1. Çocuğunuzdan size kendisini anlatmasını isteyiniz ve sizin çocuğunuzla ilgili düşüncelerinizi karşılaştırınız.

2. Kendi çocukluk deneyimlerinizle, çocuğunuzun yaşadığı deneyimleri karşılaştırabilir misiniz?

3. Çocuğunuzun güçlü olduğunu düşündüğünüz beceriler nelerdir? (Akademik, sosyal, duygusal, sanatsal, sportif)

4. Çocuğunuzun okulla ilgili düşünceleri ile sizin okulla ilgili görüşleriniz arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

5. Çocuğunuzun hangi düzeye kadar eğitim almasını hayal ediyorsunuz? (Akademik lise, Meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans)

Unutulmamalıdır ki aileler çocuklarına davranışlarının sorumluluğunu almayı ne kadar iyi öğretebilirlerse çocuklarını o oranda geleceğe hazırlayabileceklerdir.